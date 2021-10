MENTANA – Buoni spesa, il Comune cerca esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa

Utilità del buono spesa:

• Da diritto all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità;

• deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici aderenti all’iniziativa;

• non è cedibile;

• non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

• comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati.