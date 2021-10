Eccellenza, la Tivoli fa 3 su 3. Prima gioia per il Villalba

Sempre più prima, sempre più imbattibile. La Tivoli Calcio 1919 fa tre su tre battendo anche il Riano Calcio all’Olindo Galli. Ai tiburtini basta la rete di De Marco per fare bottino pieno in questo weekend e confermarsi in prima posizione (9 punti). Prima gioia stagionale anche per il Villalba (4 punti), che dopo il pareggio della scorsa settimana ottiene la prima vittoria contro il Centro Sportivo Primavera. Mizzoni e Regis decidono la sfida fissando il punteggio sul 2-0. Sale a quota 4 punti anche il Sant’Angelo Romano, che pareggia 0-0 sul campo del Tor Sapienza, rischiando anche il colpaccio nel finale con Ciaraglia.

Valerio De Benedetti