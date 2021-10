Atletica tiburtina, Rocchi e Paionni portano a casa l’oro nei campionati italiani

Sabato 2 ottobre a Parma hanno tenuto alti i colori dell’Atletica Tiburtina due ragazzi classe 2006 dal futuro roseo. Si sono infatti laureati Campioni Italiani cadetti Aldo Rocchi nel salto in lungo, e Valerio Paionni nel lancio del disco. Tiburtino di Villa Adriana, il primo, è allenato da Alighieri Tarquini; prenestino il secondo, è allenato da Filippo Monforte tra l’Olindo Galli di Tivoli e gli impianti ostiensi dell’Infernetto. Un salto di 7,01 premia Aldo; un lancio di 39,19 premia invece Valerio. Non va dimenticato che Aldo Rocchi detiene il primato italiano di salto triplo U16 con un fantastico 15,17. Ora il prossimo obiettivo è l’Europeo di Gerusalemme, in programma nel 2022 per la categoria Allievi.

