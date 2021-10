Noleggio a lungo termine: cos’è e quando conviene

Non tutti sanno che esistono delle formule alternative all’acquisto dei veicoli. In molti, infatti, ritengono che quando si ha la necessità di utilizzare un veicolo, specie se per un lungo termine, sia necessario procedere all’acquisto dello stesso, ma non è affatto vero. Il noleggio a lungo termine è una soluzione molto gettonata per disporre di una vettura senza acquistarla. Fino a qualche anno fa, si trattava di un contratto rivolto maggiormente a professionisti e partite iva, ma attualmente sono diversi i privati che scelgono di optare per il noleggio di una vettura. Il motivo è piuttosto semplice ed intuitivo, si tratta, in breve, di un particolare contratto, piuttosto vantaggioso e semplice da gestire, ma procediamo con ordine.

Come funziona il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è un contratto mediante il quale l’agenzia di noleggio, oppure la casa costruttrice, concede all’automobilista di usare un veicolo in cambio del pagamento di un canone mensile. Il soggetto che prende l’auto con la formula del noleggio lungo termine, deve pagare mensilmente una somma che comprende non solo l’utilizzo del veicolo ma anche spese accessorie, come quelle di manutenzione, il soccorso stradale in caso di incidenti o problemi, vettura sostitutiva ed RC auto e molto altro ancora. A seconda delle compagnie di noleggio, e del tipo di contratto stipulato, le spese comprese nel canone possono essere diverse; tuttavia, l’assicurazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il soccorso stradale dovrebbero essere sempre incluse. Ovviamente potrebbero esservi delle variazioni di costo a seconda delle proprie esigenze, è possibile, infatti, richiedere anche dei servizi “extra” e questi ovviamente tenderanno a far lievitare i costi generali del noleggio. Per quanto concerne la durata del contratto di noleggio invece, essa è variabile, ma trattandosi di un termine “lungo”, si intende almeno un anno o due. Nel caso in cui si dovesse aver bisogno di una macchina per poche settimane è sempre possibile optare per la formula classica del noleggio.

Il noleggio a lungo termine conviene?

Si tratta di una domanda che chi è interessato a stipulare questo contratto di noleggio sicuramente si sarà fatto. Ovviamente non è possibile dare una risposta a priori al quesito, tutto dipende dalle proprie esigenze e dalle proprie necessità. Prima di optare per il noleggio a lungo termine, in parole povere, è bene comprendere l’utilizzo che si fa della vettura. Se si vuole disporre sempre di macchine diverse, da cambiare con frequenza, e si percorrono molti km, questa scelta potrebbe essere indicata. Grazie al noleggio a lungo termine, infatti, è possibile avere a disposizione sempre veicoli nuovi e performanti, senza doverli acquistare.

Se, invece, si ha intenzione di avere una macchina sostitutiva per pochi mesi oppure per una vacanza o un viaggio di lavoro, è bene orientarsi sui contratti di noleggio a breve e medio termine. Infatti, il contratto di noleggio a lungo termine va paragonato con la scelta di acquistare una macchina nuova o meno, e bisogna scegliere in quest’ottica tra le due opzioni. In caso contrario, si potrebbe correre il rischio di pagare per servizi inutilizzati.