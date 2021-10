Riforma fiscale, il Governo approva la legge delega fiscale

Il Governo ha approvato la legge delega fiscale. Assenti i ministri leghisti. Per il premier Mario Draghi: “L’assenza dei ministri la spiegherà Salvini. E’ un gesto serio”. E il leader del Carroccio ha subito ribattuto: “Non stiamo parlando dell’oroscopo, mezz’ora non basta per analizzare il futuro degli italiani. Serve un chiarimento, ma nessuno strappo e nessuna crisi”.

Il Governo è ora delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale”.

I principi della riforma sono i seguenti:

1) Stimolo alla crescita economica attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall’impiego dei fattori di produzione.

2) Individuazione ed eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile”.

3) “Preservare la progressività del sistema tributario e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale”.