FIANO ROMANO – Lunedì il Primo Consiglio Comunale di Santonastaso

Lunedì 18 ottobre avrà luogo il primo Consiglio Comunale dell’era Santonastaso a Fiano Romano.

Inizierà alle 17:00 nel Palazzo Comunale con l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente, e dei Consiglieri Comunali; continuerà con il giuramento del Sindaco con il Tricolore e proseguireà con la nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco.

A ciò seguiranno le elezioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, nonché della commissione Elettorale Comunale.

Il sesto punto all’ordine del gionro è la proroga della convenzione tra i comuni di Ariccia e di Fiano per l’esercizio associato del servizio di segreteria comunale, seguita dalla ratifica della variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e al DUP 2021-2023, adottata in Via d’urgenza dalla Giunta Comunale e conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021 –2023.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte, rispettando le prescrizioni anticovid e adottando il distanziamento dei partecipanti, che non potranno essere più di 40 e che siederanno in base alla priorità di arrivo. In ogni caso, sarà garantita la diretta streaming per i cittadini dal sito istituzionale del comune.