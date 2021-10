Delegazione comunale di Tivoli terme chiusa per un guasto tecnico I cittadini segnalano il disservizio

Ancora segnalazioni di disservizi per la delegazione comunale di Tivoli Terme in via don Minzoni. Una cittadina che oggi pomeriggio avrebbe dovuto ritirare la carta d’identità nuova ha trovato gli sportelli chiusi. Sulla porta della delegazione la scritta: “Si informa l’utenza che per un guasto tecnico il 19 ottobre la delegazione resterà chiusa”.

“È la seconda volta che per problemi tecnici non riesco ad accedere alla delegazione” ha denunciato a Tiburno e alla polizia locale Silvia Griselli, una funzionaria della Asl, “Tutto ciò crea un grosso disservizio per gli utenti”, ha detto, “Sono due volte che prendo un permesso a lavoro per ritirare il documento restando a mani vuote”. Nel cartello infatti si specificava di fare riferimento alla delegazione di Villa Adriana dove però era impossibile ritirare i documenti tenuti sotto chiave proprio a Tivoli Terme.