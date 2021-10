SERIE D – Real Monterotondo Scalo, esonerato mister Attilio Gregori 

L’ex portiere di Genoa, Verona e Venezia non siederà più sulla panchina del Real Monterotondo Scalo già a partire dal prossimo match: in trasferta contro l’Arzachena.

L’assenza nella scorsa giornata contro l’Afragolese era stata giustificata dallo stesso presidente dei rossoblu per dei motivi di salute proprio di Gregori, ma forse la scelta era già stata fatta. l’ufficialità è arrivata pochi minuti fa tramite un comunicato ufficiale del Real Monterotondo Scalo emanato tramite le proprie pagine social. Il nuovo nome che siederà sulla panchina degli eretini è ancora tutto da scoprire e forse potrebbe arrivare in giornata, quel che è certo è che già a partire dal prossimo match con l’Arzachena, in terra sarda, è imperativo il bisogno di fare punti per uscire il più in fretta possibile dalla zona retrocessione.