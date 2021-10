Varone: “In arrivo tante risorse dal Recevery Found e dal PNNR”

All’evento non manca il ricordo del compianto sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella, da parte del Presidente ANCI Riccardo Varone, facendo notare come anche che la regione Lazio abbia visto un numero di comuni coinvolti e rasi al suolo come Amatrice. “Oggi però – sottolinea Varone – viviamo una fase nuova e guardiamo al futuro con maggiore serenità, poste tutte le difficoltà ancora presenti.”

“Un fattore importante è aver dato voce ai territori, perché solo quegli stessi territori conoscono problematiche e possibilità di risoluzioni. Ci apprestiamo a vivere un momento fondamentale, stanno per arrivare grandi risorse grazie al Recevery Found e al PNNR, fondi che devono essere utilizzati al meglio, senza che questa occasione ci scivoli dalle mani; il rilancio dei territori arriva dal lavoro, dai progetti ma anche dalla promozione turistica, culturale ed enogastronomica, eccellenze del Lazio e di tutte le realtà coinvolte.”