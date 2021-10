Droga dello stupro, arresti in corso

Fentanyl, un potentissimo oppioide sintetico, ma anche droga dello stupro e sostanze psicoattive acquistati sul darkweb, scatta l’operazione dei Nas. Dalle prime ore di questa mattina, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica della Capitale, stanno infatti dando esecuzione tra Roma e provincia e varie località del territorio nazionale, con la collaborazione dei reparti dell’Arma locale, dei nuclei cinofili, nonché con il supporto dei nuclei elicotteri, dei Ris e di Europol, all’ordinanza di applicazione di 39 misure di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti di altrettante persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di autoriciclaggio, importazione e traffico aggravati di fentanyl, droga dello stupro, catinoni sintetici e altri principi farmacologici appartenenti alla categoria delle “Nuove sostanze psicoattive”, acquistati sul deep e sul darkweb. Nell’operazione, che vede impiegati oltre 200 militari, sono in corso anche numerose perquisizioni

