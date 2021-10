ECCELLENZA FEMMINILE – Pari e patta tra Eretum e Ladispoli, finisce 1-1

Partono subito forte le ospiti, che trovano la rete del vantaggio dopo appena quattro minuti: cross invitante dalla destra di Martina Assab, si scontrano in area Caruso ed il portiere Penzo, ma la n°11 è la più lesta di tutti a recuperare il pallone ed a metterlo in rete. L’Eretum risponde con il colpo di testa di Manna su calcio d’angolo di Onori ma la palla finisce a lato. Dopo un quarto d’ora è il turno di D’Achille che ci prova direttamente da calcio di punizione, distante trenta metri circa dalla porta, ma la sfera supera la traversa e termina sul fondo. Dopo una partenza a ritmi molto alti, le occasioni scarseggiano per tutto il resto della frazione ma sale il nervosismo in campo: saranno tre i cartellini gialli solo nel primo tempo ma ancora di più gli scontri fisici, alcuni regolari ed altri decisamente meno e non sempre sanzionati. Senza alcun minuto di recupero, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 0-1.

La ripresa riprende sulla stessa onda di nervosismo con il quale era terminato il primo. Bisogna aspettare il 21’st per vedere la prima vera occasione da gol: Onori si libera sulla sinistra e serve centralmente Manna che conclude di prima intenzione senza trovare lo specchio. Nell’occasione, la stessa n°9 lamenta un’entrata in ritardo di un difensore avversario non ravvisata dall’arbitro. Due minuti dopo arriva la rete della parità: calcio di punizione dalla destra del quale si incarica Onori, la n°7 riesce a trovare il gol con una conclusione a palombella che beffa Cogoli e vale l’1-1. L’Eretum ci crede e continua a spingere a caccia del gol vittoria, il Ladispoli invece sembra aver speso e dà qualche segno in più di stanchezza nonostante i tre cambi effettuati nel corso della ripresa. A cinque minuti dal termine Nardi riceve palla al limite dell’area e prova la conclusione al volo cogliendo in pieno la traversa, sulla ribattuta si avventa Manna che non riesce però a girare in rete. Nei minuti di recupero grande preoccupazione a causa dell’infortunio di Fusco che si accascia sul terreno di gioco: sembra un giramento di testa dovuto ad un colpo di frusta subito durante il gioco. La n°5 esce dal campo, tra gli applausi, scortata in barella, non sembra fortunatamente nulla di grave. Dopo un lungo recupero, termina l’incontro: risultato che fa felice più l’Eretum che il Ladispoli dato che le eretine rimangono in vetta alla classifica a due distanze proprio dal Ladispoli.