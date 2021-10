Serie D, un punto per lo Scalo in Sardegna: buon esordio per Paris in panchina

Buona la prima per Fabrizio Paris sulla panchina del Real Monterotondo Scalo. Gli eretini nella trasferta contro l’Arzachena Academy Costa Smeralda, fermano i sardi sullo 0-0 portando a casa un buon punto che smuove la classifica portando i rossoblu a quota 2 punti in classifica. Staccato il Formia, che rimane fanalino di coda e agguantate Carbonia e Lanusei in penultima posizione. Non sarà una stagione semplice, ma Paris proverà a dare la scossa cercando di ottenere la salvezza. Proprio il nuovo tecnico eretino, che ha preso il posto di Attilio Gregori, si è presentato ai microfoni di Tiburno parlando del suo grande entusiasmo per questa avventura. L’intervista integrale sarà leggibile nel prossimo numero cartaceo di Tiburno in edicola il 2 Novembre.

di Valerio De Benedetti