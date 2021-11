Covid, contratto confermato per cinquemila operatori sanitari

Contratto prorogato fino al 31 dicembre del 2022 per circa cinquemila operatori sanitari assunti a tempo determinato dalla Regione Lazio per far fronte al Covid. L’accordo è stato firmato oggi con le organizzazioni sindacali. “Un accordo importante”, ha commentato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, “che riguarda una platea di circa 5 mila operatori sanitarie che risponde alla necessità di garantire i servizi assistenziali durante tutta la fase pandemica e l’erogazione dei servizi necessari per la gestione post pandemica. La stagione post-Covid deve essere caratterizzata da contratti a tempo indeterminato e il Governo deve adottare tale riforma. E’ inoltre necessario rivedere il parametro della spesa del personale fermo a 17 anni fa. Una vera e propria era geologica che non ha alcuna giustificazione”. “Il ricorso alle assunzioni a tempo determinato ha permesso di fronteggiare la fase del Covid che ha colpito duramente la nostra Comunità”. ha concluso D’Amato, “Ora non dobbiamo disperdere queste risorse preziose per tutto il sistema, ma valorizzare le professionalità acquisite eliminando le condizioni di precarietà”.

ORA I CONCORSI

Nello specifico l’accordo prevede inoltre il rafforzamento della sanità territoriale, la prosecuzione dell’attività svolta dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziale USCA e che la Regione provveda alla programmazione delle procedure concorsuali che dovranno anche prevedere nei bandi l’applicazione dei criteri di valorizzazione della esperienza acquisita.