Palombara Sabina nel degrado

Le vie che conducono verso un centro abitato, non dovrebbero presentarsi in uno stato di degrado dato che rappresentano il biglietto da visita di qualsiasi zona. “Il degrado ambientale imbarazzante- afferma S.L.- è sotto gli occhi di tutti, tranne che della Amministrazione Comunale. Il territorio vanta delle meraviglie storiche, archeologiche e artistiche, ed è incorniciato da un paesaggio naturale anch’esso di grande valore non solo naturalistico ma anche storico. Purtroppo, l’ormai evidente fallimento della raccolta differenziata, il mancato censimento delle utenze irregolari che non pagano la TARI, la mancanza assoluta di senso civico e rispetto dell’ambiente da parte di alcuni abitanti della zona, hanno trasformato la nostra (un tempo) bellissima campagna in una distesa ormai senza fine di rifiuti di ogni genere. La strada provinciale pascolare, via principale che adduce al paese un tempo immacolata, è oggi purtroppo caratterizzata da una sequenza interminabile di buste di rifiuti, che nessuno raccoglie, e che gli animali selvatici provvedono a disperdere ovunque. La strada provinciale palombarese invece, meno trafficata, è diventato il luogo preferito per le discariche abusive. Da cittadino mi auspico non solo un intervento deciso per punire chi commette abusi, ma anche un impegno concreto affinché vengano poste in essere tutte le azioni volte a ripristinare uno stato dei luoghi consono ad un paese ricco di storia come Palombara”.

FGI