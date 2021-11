Il coming out di Spadafora

Coming out di Vincenzo Spadafora a ”Che Tempo che fa”. Ospite del programma su Rai 3, condotto da Fabio Fazio, l’ex ministro alle Politiche giovanili, stasera, si è commosso parlando per la prima volta in pubblico della sua omosessualità: ”Chi ha un ruolo pubblico, politico come il mio ha qualche responsabilità in più. Ho deciso di dire ora di essere omosessuale per me stesso, perché ho imparato forse molto tardi che è molto importante volersi bene e soprattutto rispettarsi”. ”In politica questo tema viene ancora utilizzato per ferire l’avversario politico, per quel brusio di fondo che a volte è molto squallido e l’ho subito anche io. Io resto l’uomo che sono con tutto il percorso anche personale, complicato, che ognuno di noi fa nella propria vita”, ha aggiunto, “Io spero da domani di essere considerato per quello che faccio, per come lo faccio, lo stesso uomo di sempre quale sono per la mia famiglia e per i miei amici. Forse domani sarò solo un po’ più felice perché sarò anche più libero.”

”Vorrei vivere” ha chiarito ancora l’ex ministro, ”in un paese dove ognuno può amare chi vuole senza dover dare spiegazioni a nessuno… anzi, vorrei vivere in un mondo dove chi odia dovrebbe vergognarsi e dare spiegazioni a tutti”.