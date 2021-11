La strage di Mandela, Cineto ricorda le sette vittime

Cineto Romano domenica 14 novembre ricorderà la strage di Mandela, l’incidente ferroviario che 61 anni fa è costato la vita a sette abitanti del paese. Alle 11 si svolgerà una messa in ricordo delle vittime; alle 12.30 la commemorazione al cimitero durante la quale sarà distribuito un opuscolo celebrativo: “Giù nella Valle bufera di acciaio folgorante travolse…”. Organizza il Comune, sindaco Massimiliano Liani.

L’incidente ferroviario di Mandela – come ricostruisce Wikipedia – è avvenuto il 15 novembre 1960 nel passaggio a livello al km 50,200 della via Tiburtina Valeria sulla linea Roma-Pescara. Era di mattina: una corriera con a bordo diverse persone, tra cui alcuni giovani partiti da Cineto Romano per raggiungere Tivoli, giunse al passaggio a livello di Mandela. Lì dovette fermarsi in quanto era appena stata abbassata la barriera di protezione per l’imminente arrivo del treno. Erano le 7 e 24 in punto quando l’autista della corriera Alberto Civili, di 28 anni, convinse la casellante ad alzare la barriera per favorire un rapido passaggio in deroga alla procedura di sicurezza. Solo un minuto più tardi sopraggiunse un convoglio proveniente da Roma, il direttissimo n. 772 per Pescara, che travolse il veicolo in fase di attraversamento dell’unico binario. Morirono sette persone, quasi tutti giovani, altre rimasero ferite e alcuni si ritrovarono miracolosamente illesi.

Le vittime di Cineto: Carolina Cianti, 56 anni; Luisa Colasanti, 26 anni, Francesco Latini, 12 anni; Giovanni Latini, 19 anni; Quintilio Latini, 14 anni, Bruno Meloni, 12 anni. E Antidio Pucci, 55 anni, originario di Fano.

Il 15 novembre 2010, nel 50º anniversario dell’incidente, è stata collocata una lapide commemorativa su un muro dell’edificio scolastico di Cineto sito in via XV Novembre, denominata così proprio in ricordo della strage.

Condividi l'articolo: