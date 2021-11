La Stylish Crew di Fonte Nuova vincitrice di Italia’s Got Talent insieme a Sadeck 

Hanno conquistato il pubblico grazie ad una coordinazione ai limiti della perfezione: Sadeck – Geometrie Variabili è il vincitore dell’edizione 2021 di “Tu sì que vales”, il noto talent firmato Mediaset in onda in prima serata su Canale 5, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile (vincitrice di “Amici 2021”) e con la giuria composta dall’ormai collaudato quintetto formato da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con Sabrina Ferilli a rappresentare la giuria popolare.

Nella puntata finale andata in onda lo scorso sabato, 27 novembre, il vincitore è stato Sadeck, coreografo francese che ha ammaliato il pubblico con un’esibizione di danza dove l’elemento fondante è quello della coordinazione: all’interno del corpo di ballo che si è esibito alle spalle di Sadeck, erano presenti anche Laura Venturi, Chiara Regano, Irene Felici e Giorgia Di Pietrantonio, ballerine per Stylish Crew, un corpo di ballo di Fonte Nuova. Grande la soddisfazione per le quattro giovani ballerine che si sono ritrovate catapultate in questa bellissima esperienza in pochissimi giorni, riuscendo a raggiungere un traguardo insperato.

Luca Pellegrini