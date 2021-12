Monterotondo – Le fogne esondano nelle case Ater di Via Aldo Moro

Due appartamenti del complesso Ater di Via Aldo Moro a Monterotondo hanno i bagni invasi dall’acqua che risale dalle fogne nei pozzetti. Probabilmente a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, le fogne sono “esplose”, liberando acqua ed escrementi nelle condutture e nei water.

“Il Pronto Intervento Fognature dell’Ater non ci risponde”, afferma la figlia di Laura Piermarini, intestataria di uno degli appartamenti incriminati, ai civici 22 e 24 della via, “nonostante abbiamo provato a chiamare tutti i numeri a disposizione”.

L’inquilina ha 73 anni, sua figlia 48 e, a parte tamponare con stracci, le due donne non sanno come porre rimedio a questa situazione, che si presenta identica a casa dei vicini, anche loro al pianterreno. “Vorremmo che qualcuno intervenisse subito”, aggiunge la donna, “perchè se non si prendono provvedimenti, le acque ‘nere’ rischiano di diffondersi in tutto il resto della casa”.