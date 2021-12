Aspettando il Natale

A Capranica mercoledì 8 dicembre 40° Sagra della Mosciarella.

In piazza menu tipici, bancarelle, musica e saltarello

A Capranica mercoledì 8 dicembre Sagra della Mosciarella. Nel piccolo borgo di montagna sulla dorsale dei Monti Prenestini sarà protagonista la tipica castagna del posto, più piccola e dolce, consumata in genere dopo un periodo di essiccazione. Per la Sagra, alla quarantesima edizione, si festeggerà tutto il giorno in piazza. In programma artisti di strada, menu tipici, giochi per bambini, musica, bancarelle e soprattutto tante mosciarelle. La castagna prenestina viene generalmente essiccata con un processo di affumicatura che dura circa un mese. Da qui il nome di mosciarella. Ci parla di una “castagna prenestina” già Catone nel suo “De Agri Cultura”,includendola nella categoria “Noci”.

Vicovaro, Babbo Natale a Corte

L’appuntamento mercoledì 8 dicembre al Castello

Street food, elfi e foto con Babbo Natale. A Vicovaro con la manifestazione “Winter Festival, Babbo Natale a Corte” l’atmosfera natalizia entrerà nel vivo mercoledì 8 dicembre. L’appuntamento si svolgerà al Castello Cenci Bolognetti, un edificio storico costruito all’inizio del XIII secolo quando il paese di Vicus Variae fu trasformato in una fortezza quadrilatera. Per l’intera giornata dell’8 dicembre street food, spettacoli e laboratori per i bambini, mastri artigiani, zucchero filato, parata degli elfi e foto con Babbo Natale. Ingresso gratuito.

A Castelnuovo l’8 dicembre un tour DiVino

Assaggi delle eccellenze vitivinicole del Lazio con gli stessi produttori

Mercoledì 8 dicembre nella splendida cornice di Castelnuovo, da mattina a sera, si svolgerà la prima edizione di “Tour DiVino”, un tour di assaggi delle eccellenze vitivinicole del Lazio, con gli stessi produttori che racconteranno le loro storie, perché sempre dietro un buon bicchiere di vino c’è una storia da raccontare.

I partecipanti potranno degustare i vini e riceveranno in omaggio la la “Qr-Guida dei Vini del Lazio”.

Una Calamita, da apporre sul frigo di casa o in ufficio, dotata di Qr code dinamico, attraverso la quale sarà possibile ordinare direttamente, senza alcuna commissione, i vini dal produttore.

La manifestazione si tiene in concomitanza con l’evento, voluto dal Comune, “Borgo in Festa” che prevede un mercatino artigianale per le vie del centro storico medioevale entrato da pochissimo nell’élite dei Borghi più belli d’Italia.

Mercatini di Natale a Tivoli

Per i più piccoli giostre e zucchero filato

Mercatino di Natale, zucchero filato e giostrine per i più piccoli. Atmosfera natalizia nel cuore di Tivoli. Nella piazza di fronte al Convitto e in Panoramica saranno aperti stand di Natale. Il mercatino resterà aperto fino a mercoledì 8 dicembre.