A Mandela domenica “Borgo in festa” tra zampognari e la 40° Sagra della polenta

Non se ne vedono più troppi in giro nemmeno nelle festività, invece domenica saranno proprio gli zampognari ad aprire il “Borgo in festa”, la giornata dedicata all’allegria, al buon cibo e all’atmosfera natalizia organizzata a Mandela, il piccolo borgo della Valle dell’Aniene citato già da Orazio. L’appuntamento è da segnare sul calendario: domenica 19 dicembre. I suonatori apriranno i festeggiamenti alle 10 del mattino. A seguirli per le vie del paese un Babbo Natale in carne ossa pronto ad incontrare i bambini. A mezzogiorno l’apertura degli stand per la 40° edizione della Sagra della Polenta e dell’olio di oliva. Dal primissimo pomeriggio animazione per i più piccoli con il carretto dello zucchero filato, le sculture dei palloncini e arrivo di una speciale mascotte. Alle cinque del pomeriggio chiuderà la festa Babbo Natale con delle sorprese.

