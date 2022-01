TIVOLI – In carcere come delinquenti, ma erano innocenti – VIDEO

Quattro notti in cella e 45 giorni ai domiciliari. La gogna mediatica. Nove anni sotto processo. E infine la verità: erano innocenti. Lindo Messali e Daniele Rinaldi sono due broker di Tivoli di 66 e 67 anni, specializzati in consulenza finanziaria alle banche. Gli ultimi nove anni di vita li hanno trascorsi insieme al loro legale, l’avvocato Fabio Frattini, nelle aule di giustizia del Tribunale di Roma per dimostrare la loro estraneità ai reati contestati dalla Procura per i quali il 23 luglio 2013 erano stati arrestati e condotti in carcere con altre tre persone.

Associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, esercizio abusivo di attività finanziarie e truffa aggravata con fideiussioni false per un valore complessivo di 700 milioni di euro. Giovedì 13 gennaio Messali e Danieli sono stati assolti dal reato associativo perché il fatto non sussiste e dalla bancarotta per non aver commesso il fatto. Una vicenda giudiziaria che ha segnato la vita privata e professionale dei due broker tiburtini, per un lungo tempo fulcro di una rete di oltre duecento promotori finanziari di tutta Italia.

Per loro oggi è la fine di un incubo iniziato nell’estate di nove anni fa, quando i militari del Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza eseguirono i cinque arresti disposti dal Gip del Tribunale di Roma Rosalba Liso su richiesta del pm Giorgio Orano nell’ambito di un’inchiesta su false fideiussioni rilasciate in tre anni a pubbliche amministrazioni e privati in varie regioni d’Italia.

L’inchiesta iniziò a seguito di un’ispezione antiriciclaggio eseguita a giugno 2012 dalle Fiamme Gialle nei confronti della Fidimpresa di Roma. Dalla documentazione i militari ravvisarono, oltre a violazioni di natura amministrativa, anche attività finanziaria abusiva e violazioni alla normativa antiriciclaggio nonché di reati fiscali e societari.

Così scattarono le manette per un 71enne di Napoli, due brindisini di 64 e 31 anni, un romano insieme Daniele Rinaldi fue Lindo Messali: il primo fu recluso a Regina Coeli, il secondo – arrestato il 24 luglio 2013 all’aeroporto di Fiumicino al ritorno da un viaggio di lavoro a Sofia – detenuto nel carcere di Civitavecchia.

Il 27 luglio, dopo l’interrogatorio di garanzia, il Giudice per le indagini preliminari – lo stesso che li aveva arrestati – concesse ai due broker gli arresti domiciliari per 45 giorni, dopodiché ne dispose il ritorno in libertà.

Il processo di primo grado al Tribunale di Roma ha stabilito che Messali e Rinaldi erano innocenti.

Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate tra 45 giorni.