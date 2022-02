Un abbraccio per i nonni

Come nasce l’idea di questo libro?

Nasce da diverse esigenze: fra tutte, la prima, quella di dare informazioni ai caregivers dei pazienti, malati di Alzheimer, presi in carico nei nostri servizi.

A chi può servire?

Sicuramente a chiunque abbia un malato in casa che soffre di Demenza, ma non solo.

Perché consigliate di leggerlo?

Consigliamo la lettura di questa piccola guida a tutti coloro che hanno bisogno di sapere qualcosa in più sulle Demenze e sulla loro gestione.

All’interno di questo opuscolo si trovano diverse possibili soluzioni ai problemi della vita quotidiana vissuta vicino ad un malato di Demenza.

Soluzioni suggerite non solo sulla scorta dell’esperienza di professionisti qualificati, ma elaborate anche all’interno della pratica svolta sul campo da parte di altri Cargivers che hanno attraversato le stesse dolorose esperienze (non a caso, una parte di questo opuscolo matura a seguito dei gruppi di auto aiuto condotti all’interno del Centro Diurno, dove i Caregivers avevano modo di confrontarsi, scambiare esperienze, ma anche soluzioni e piccoli successi legati a strategie individuate e condivise).

Consigliamo di leggerlo quindi anche (soprattutto, forse) per attivare un processo di ragionevole speranza, di maggiore ottimismo (laddove possibile) nella gestione di tali pazienti, che se seguiti adeguatamente, possono ancora avere dei benefici dall’ambiente in cui sono accuditi.

Quali sono gli argomenti trattati nel libro?

Questi alcuni degli argomenti trattati:

Che cosa è la demenza, cosa provoca, che cosa comporta e da cosa è provocata.

Vengono fatte riflessioni a proposito dell’omogeneità dei disturbi nei vari soggetti: succede a tutti la stessa cosa?

Vengono analizzate le diverse fasi della malattia: iniziale, intermedia e terminale.

Si propongono alcuni consigli per l’assistenza.

Vengono trattati i vari disturbi del comportamento quali: aggressività, attività motoria aberrante, agitazione psicomotoria, deliri, allucinazioni, comportamenti alimentari particolari, labilità del tono dell’umore, depressione, inerzia motoria e comportamentale, alterazione del ritmo sonno-veglia, modificazione dei comportamenti sessuali.

Vengono proposti possibili soluzioni maturate nei gruppi di auto aiuto.

Si descrivono poi i vari servizi attivati presso le nostre Strutture Sanitarie.

E’ difficile essere un cargiver?

Essere impegnati nell’accudimento e nell’assistenza di un caro, di un familiare, ammalato, è sicuramente un compito molto gravoso. Succede spesso che i familiari di chi assiste un malato colpito da Demenza, siano travolti da una pluralità di fortissime emozioni di difficile gestione.

L’Alzheimer, purtroppo, è una malattia che sconvolge: ritmi, progetti, dinamiche familiari.

Spesso chi accudisce questi malati non ha più tempo per sé stesso: per riposarsi o per fare una vacanza. Anche le occasioni di scambio sociale si riducono notevolmente. Succede così che un caregiver si chiude in sé stesso, si deprime, è in ansia perché non sa come gestire la malattia e si chiede se il suo comportamento sia adeguato o meno.

In questo continuo rinnovarsi della sofferenza, il sostegno psicologico della famiglia e del caregiver principale, è un’occasione per essere sostenuti nell’attenuare il dolore.

Che risultati ha dato, in questi anni?

Questa piccola guida nel tempo ha dato dei risultati importanti ed inaspettati.

Oltre ad essere stata utile ai Caregivers dei pazienti assistiti nei nostri servizi, obiettivo per cui è nata, è stata utilizzata in diversi contesti dal momento che è stata tradotta in diverse lingue.

Solo per citare alcuni esempi:

• La traduzione in inglese è stata adottata in alcune scuole primarie, come libro di lettura;

• La traduzione in rumeno è stata adottata per fare formazione alle badanti provenienti dall’Est europeo;

• La guida in italiano è stata distribuita in diversi Centri Anziani della Roma 5 (ex Roma G) -territorio in cui è ubicato l’IHG-, all’interno di programmi di prevenzione, formazione e informazione.

Quali sono i servizi dell’IHG per le persone affette da Demenza di Alzheimer ed i loro caregiver? Si riporta estratto del libro a cura dellla dr.ssa Luciana Spinelli

I servizi sono così costituiti

In sede di valutazione l’équipe analizza dimensioni dell’assistito attinenti alla condizione clinica generale e al grado di autonomia residuale fisica, cognitiva ed economico-sociale, ritenute fondamentali al fine di un’appropriata individuazione dei bisogni assistenziali, riabilitativi e del trattamento adeguato.

Alla valutazione seguirà, eventuale, autorizzazione al servizio ed inserimento nella lista d’attesa

Il Centro eroga i propri servizi durante il giorno, in modo continuativo, aiuta la persona a mantenere uno stile di vita attivo attraverso momenti di socializzazione e di riabilitazione cognitiva e motoria grazie al lavoro dell’équipe interdisciplinare.

RSA Estensiva Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi (DCCG) semiresidenziale: sia per i soggetti provenienti dal domicilio che per quelli in dimissione da struttura ospedaliera, l’individuazione del trattamento adeguato e il conseguente accesso, avviene mediante la Valutazione Multidimensionale (VDM) eseguita da l’équipe valutativa della propria ASL di residenza, dopo richiesta presso il Punto Unico d’Accesso (PUA).

In sede di valutazione l’équipe analizza dimensioni dell’assistito attinenti alla condizione clinica generale e al grado di autonomia residuale fisica, cognitiva ed economico-sociale, ritenute fondamentali al fine di un’appropriata individuazione dei bisogni assistenziali, riabilitativi e del trattamento adeguato. Alla valutazione seguirà, eventuale, autorizzazione al servizio ed inserimento nella lista d’attesa.

Il servizio eroga interventi che mirano in particolare a controllare i disturbi comportamentali, anche con terapie non farmacologiche, stimolare i processi attentivi, le capacità emotivo empatiche e relazionali e la memoria procedurale .

Per finire, una ultima considerazione: l’attività dei servizi è espressione del lavoro multidisciplinare di presa in cura della persona. Il contributo delle diverse professionalità si concretizza nel Piano di Assistenza Individuale (PAI) che tiene conto della centralità e fragilità della persona assistita e della sua famiglia e definisce gli obiettivi di mantenimento o di recupero delle autonomie funzionali nelle attività quotidiane.