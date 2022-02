Neve su A24 e A25

Come segnalato dalle previsioni, nelle prime ore della mattina si sono registrate nevicate intense, localmente a carattere di tormenta, tra Valle del Salto e Teramo sulla A24 e tra Celano e Cocullo sulla A25. Come previsto dal Piano Neve, concordato con Prefetture e Viabilità Italia, le flotte antineve di SdP sono state costantemente all’opera per tutta la notte e le due autostrade sono rimaste sempre percorribili, anche se imbiancate localmente da rovesci improvvisi.

Tempo, allerta neve sulla Valle dell’Aniene

Il codice rosso, attivato alle 8.45, e che implica il fermo dei mezzi superiori alle 7,5 t, ha comportato una breve chiusura del casello di Valle del Salto nell’attesa dei presidi, ma le autostrade sono rimaste costantemente aperte. Alle 11.30, quando i rovesci hanno gradualmente perso intensità, è stato riattivato il codice giallo su tutte le tratte, dove continua a nevicare debolmente.

Le previsioni indicano che le precipitazioni potrebbero tornare abbondanti nel corso del pomeriggio e in serata, anche a carattere di rovescio improvviso. La flotta di Strada dei Parchi, costituita da 252 macchine operatrici, tra lame sgombraneve, innaffiatrici, trattori e squadre di pronto intervento, operative dalla mezzanotte, resta al lavoro per mantenere le carreggiate percorribili.