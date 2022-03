Sesso in macchina, scatta la maxi multa

Coppia gay fa sesso in macchina, finisce multata: 3.500 euro a testa. Talmente era la foga del momento che i due uomini, 48 e 63 anni, non si erano nemmeno premurati di oscurare i finestrini. Non hanno resistito a Cupido evidentemente, ma, purtroppo per loro, l’intensità del momento ha attirato non solo l’attenzione dei passanti ma anche quella dei carabinieri.

E’ accaduto qualche giorno fa a Briosco, in provincia di Monza e Brianza. A far scattare le multe i carabinieri di Giussano. La materia infatti è ancora da codice penale, l’articolo 726, atti contrari alla pubblica decenza. Uno dei due focosi amanti ha anche reagito e quindi è stato denunciato per minacce.