LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA. Decreto n. 36/19 – Comune di Monterotondo (RM)

Ministero dello Sviluppo Economico

LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA. Decreto n. 36/19

Delegato Notaio Massimo Saraceno.

Vendita senza incanto terzo esperimento: 29/04/2022 ore 15:00

innanzi al notaio designato dr. Massimo Saraceno,

c/o il proprio studio in Roma via Alberico II n. 33.

Comune di Monterotondo (RM).

Lotto B: via Vulcano n. 5. Piena proprietà su lastrico solare di ca. mq 173 cat.li al p.3º, sc. C, con accesso dal vano scala.

Libero. Prezzo base Euro 27.840,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00.

Lotto C: via Vulcano n. 7. Piena proprietà su compendio immobiliare costituito da: – unità immobiliare uso ufficio di ca. mq 62 al p.1º, sc. D, int. 1, composto da ufficio/ingresso, ufficio, bagno; – locale cantina di ca. mq 10 al p. S2, int. 7; – locale cantina di ca. mq 16 al p. S2, int. 8; – locale cantina di ca. mq 7,2 al p. S2, int. 5; – locale cantina di ca. mq 7,8 al p. S2, int. 6; – locale cantina di ca. mq 12,5 al p. S2, int. 9.

Liberi. Prezzo base Euro 77.440,00 in caso di gara aumento minimo Euro 4.000,00.

Lotto E: via Vulcano n. 7. Piena proprietà su lastrico solare di ca. mq 72 cat.li al p.2º, sc. D, con accesso dal vano scala.

Libero. Prezzo base Euro 13.440,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00.

Lotto F: Via Isarco n. 8/8A. Piena proprietà superficiaria su compendio immobiliare costituito da: – appartamento di ca. mq 92,2 ai piani 1º e 2º, edif. A, int. 3, composto al p.1º da soggiorno/ingresso, cucina, 2 camere, bagno, disimpegno, balcone-pianerottolo sul fronte dell’ingresso e balcone sul retro, e al p.2º da soffitta, cabina idrica e lastrico stenditoio; – box auto di ca. mq 24,2 al p. interrato, int. 4.

Liberi. Prezzo base Euro 118.400,00 in caso di gara aumento minimo Euro 6.000,00.

Lotto G: Via Santa Caterina da Siena n. 2/A. Piena proprietà superficiaria su unità immobiliare uso ufficio di ca. mq 176 al p. terra, edif. A, composto da 4 ambienti, n. 2 disimpegni, 1 ex cucina, 2 wc, bagno, balcone e 2 corti.

Libero. Prezzo base Euro 197.120,00 in caso di gara aumento minimo Euro 10.000,00.

Deposito offerte dalle ore 9,00-13,00 fino al 28/04/2022 presso il suddetto studio notarile.

Deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto, deposito spese pari al 5% del prezzo offerto. Ulteriori dettagli in avviso.

Maggiori info c/o commissario liquidatore dr. Nicola Carbone, anche per visite, tel. 0644292213 e-mail studioniccarbone@gmail.com,

e c/o notaio delegato dr. Massimo Saraceno tel. 0668134205, e su www.astegiiudiziare.it. (Cod. A4216382-A4216383-A4216385-A4216386-A4216387).