Caro gasolio

ll diesel ieri costava più della benzina. Il prezzo dei carburanti continua a salire e il gasolio è schizzato alle stelle. L’annuncio dell’embargo da parte di Stati Uniti e Regno Unito sui prodotti energetici provenienti dalla Russia ha spinto ulteriormente le quotazioni dei mercati petroliferi: Brent di nuovo a 130 dollari, quotazioni del gasolio fuori controllo, con un balzo pari a dieci centesimi al litro, puntualizza l’AdnKronos. Gasolio che in molti punti vendita costa più della benzina anche alla pompa, nonostante l’accisa più bassa (0,728 euro/litro la benzina, 0,617 il gasolio). Superati i due euro al litro.

Intanto a Roma è sceso in piazza il settore ittico. “È il funerale del settore, con questi costi non possiamo andare avanti. Il Governo intervenga”. Coldiretti Lazio, invece, ha chiesto lo stato di crisi per il settore agricolo.