TiburTino, il Centro Commerciale di Guidonia si rinnova

Aperture di nuove attività, ampliamento della rete dei servizi per i clienti e ritorno degli eventi nella “piazza” più importante dell’hinterland romano lontana dal caos della Capitale.

Sono le novità della primavera al Centro Commerciale “TiburTino” di Guidonia, il luogo ideale per lo shopping di tutta la famiglia!

La fine dello stato d’emergenza e la bella stagione in arrivo portano una ventata di ottimismo sia per gli esercenti che per gli utenti e coincidono con un restyling del Centro Commerciale con oltre 110 negozi di tutte le tipologie, con un grande ipermercato, una variegata Area Food e con un ampio parcheggio

La grande novità è rappresentata dall’apertura di un megastore di media superficie in grado di soddisfare le esigenze più disparate della clientela, un nuovo marchio specializzato in una vasta gamma merceologica.

Il restyling del “TiburTino” parte dal basso ed è il risultato di una indagine di mercato promossa dal Direttore Irene Bellome e dalla proprietà del centro attraverso un questionario all’utenza per sondare le reali esigenze e le nuove abitudini dopo oltre due anni di pandemia.

Il risultato è l’ampliamento della gamma di servizi: su tutti, il progetto di un poliambulatorio per visite specialistiche e open day, sul modello di quello inaugurato domenica 20 marzo al Centro Commerciale Casilino, e altri servizi alla persona.

Dal mese di aprile il “TiburTino”, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, tornerà ad ospitare eventi per le famiglie, in particolare per i bambini.

E allora cosa aspetti? Scopri il vero gusto di fare shopping! Ti aspettiamo a Guidonia, in via Tiburtina Km 20 – Uscita 13 GRA – Uscita Settecamini A24.