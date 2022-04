TIVOLI – Conti correnti pignorati, imprenditore “prigioniero” del Tribunale

Prima ci si è messo il Covid, adesso le lungaggini burocratiche. Dal blocco dell’attività al pignoramento dei conti correnti da parte di due operai licenziati che gli hanno fatto vertenza.

Marco La Venuta, 49 anni di Villanova di Guidonia, è il co-titolare della “Sibilla Service Srls”, un’impresa di pulizie, giardinaggio e servizi con 25 dipendenti che dal 2016 gestisce appalti privati tra Roma e Provincia. L’uomo ha deciso di rendere pubblico il suo caso nella speranza di poter operare di nuovo sui conti correnti “congelati” a giugno 2021 per ordine del Tribunale del Lavoro di Roma, sbloccati ad agosto 2021 dalla Corte d’Appello di Roma ma soltanto sulla carta, considerato che non sono ancora utilizzabili per una mancata presa d’atto da parte del Tribunale di Tivoli.

La storia di Marco La Venuta è simile a quella di tanti piccoli imprenditori che durante il Lockdown hanno subìto un duro colpo all’attività. La Venuta in particolare, perché nel 2020 i titolari di due palestre della Capitale hanno chiuso come previsto dalle misure restrittive del Governo e di conseguenza hanno disdetto il contratto di pulizie stipulato con la “Sibilla Service Srls”.

A quel punto, l’imprenditore ha prima messo in cassa integrazione gli otto dipendenti addetti alle pulizie delle due palestre chiuse, dopodiché li ha licenziati.

Era il primo giugno 2020: da quel momento La Venuta è entrato nel labirinto della Giustizia dal quale non riesce più ad uscire. Due degli otto dipendenti – una donna di 46 anni e un uomo di 31, entrambi romeni – si sono infatti rivolti al Tribunale di Roma Sezione Lavoro e l’11 dicembre 2020 hanno ottenuto dal Giudice Umberto Buonassisi una sentenza favorevole con l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro, con un ristoro economico rispettivamente di 3.195,25 e 6.485,59 a titolo di differenze retributive, oltre al risarcimento di 5 mila euro di spese legali.

Ma nel frattempo, per avere i soldi stabiliti dal Tribunale del Lavoro, i due dipendenti licenziati erano già riusciti ad “aggredire” e pignorare i due conti correnti della “Sibilla Service Srls”, uno presso Unicredit e l’altro presso Poste Italiane. Conti sui quali alcuni clienti della ditta hanno continuato ed effettuare i bonifici di pagamento mensile.

Per questo la sentenza è stata appellata davanti alla Corte d’Appello dall’avvocato Paolo Piacente di Castel Madama e il 12 agosto 2021 il Collegio presieduto dal giudice Ettore Capizzi ha sospeso l’efficacia del verdetto favorevole agli operai annullando al tempo stesso il pignoramento presso terzi, rinviando la causa di merito al 5 maggio prossimo.

Intanto Marco La Venuta si ritrova coi conti bloccati. Così il 9 settembre 2021 l’avvocato Paolo Piacente ha presentato una nuova istanza, stavolta al Giudice per le Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Tivoli Eugenio Gagliano al quale spetta svincolare i conti correnti.

“L’udienza si è tenuta il 24 novembre 2021 – si sfoga La Venuta – ma il giudice ancora non scioglie la riserva. Perché devo aspettare tanto tempo per vedermi riconosciuto un diritto stabilito dal Tribunale? Ho 25 dipendenti, 23 donne e due uomini, se non posso utilizzare i miei conti correnti rischio il fallimento e devo mandare tutti a casa”.