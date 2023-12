SAN CESAREO – “Fermate lo sfratto”, l’appello del detenuto dializzato ai giudici di Tivoli

Da Mario Salvatore Bianco di San Cesareo riceviamo e pubblichiamo:

“Salve, Sono Mario Salvatore Bianco, ho 61 anni e sono un ex rapinatore di banche, da pochi giorni sottoposto alla detenzione domiciliare presso l’abitazione di mia sorella a San Cesareo per scontare gli ultimi nove mesi di una condanna definitiva.

Sono gravemente malato e sono un paziente dializzato terminale, devo sottopormi a dialisi tre volte a settimana per tutta la vita che mi è rimasta.

Voglio rendere pubblico un totale abuso di potere da parte dei giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma che mi hanno recluso nonostante la mia incompatibilità al regime carcerario e di uno sfratto esecutivo ordinato nel 2021 dai giudici civili del Tribunale di Tivoli dall’abitazione di San Cesareo dove vivevo da 60 anni coi miei genitori, una tenuta dove sono cresciuto, ho fatto sempre da guardiano e ho pulito il terreno e dove tuttora abitano mia moglie e miei due figli.

Avevo intentato causa per il riconoscimento dell’usucapione, ma gli eredi dei proprietari hanno vinto presentando prove false, ossia dei bollettini di pagamento che io avrei inviato a nome mio con la mia firma, tra l’altro avvalorata da un loro notaio…

Io all’epoca ero difeso da un avvocato incompetente che non fece nessuna opposizione…

Pertanto ora chiedo ai giudici civili di Tivoli di bloccare lo sfratto e di fare una revisione della causa di usucapione perché fu vinta traendo in inganno il giudice di allora. Chiedo inoltre la perizia calligrafia considerato che nel 1996 e nel 1997 ero detenuto in carcere, così come nel 2001 e nel 2004, periodi in cui risalgono i bollettini di pagamento presentati al giudice il quale, non avendo nessuna opposizione in mia difesa, ha rigettato la domanda di usucapione senza neanche chiamarmi a testimoniare…

Io sinceramente sono sempre stato inguaiato con la legge per cui non ho mai letto i documenti della causa, avevo altro per la testa. Soltanto adesso che è stato ordinato lo sfratto esecutivo ho letto il tutto e non sapevo che i sedicenti proprietari avevano vinto la causa presentando bollettini firmati da me e avvalorati dal notaio.

Chi oggi dice di essere il proprietario non l’ho mai visto né conosciuto. Adesso passeranno guai seri perché ho presentato anche una denuncia penale. La produzione di quei bollettini ha ingannato i giudici civili e lo sfratto esecutivo ha costretto i giudici penali a dichiararmi di nuovo compatibile col regime carcerario e a revocarmi i domiciliari per essere recluso a Rebibbia lo scorso 15 novembre. Faccio presente che io sono gravemente malato, ho molte patologie e soprattutto sono in dialisi.

Ho iniziato una protesta pacifica rinunciando alla dialisi, mi lascerò morire così il tutto verrà reso pubblico e chi ha sbagliato ne pagherà le conseguenze. Nessuno ha diritto ad abusare dei propri poteri perché sono un pluripregiudicato.

Nel 2019 l’allora giudice di Tivoli bloccò lo sfratto, ma quando il 27 settembre 2021 la Polizia di Roma mi arrestò per una tentata rapina risalente al 2007 i sedicenti proprietari presentarono una nuova istanza di sfratto dichiarando al giudice civile che lo stabile era in stato di abbandono. Si tratta di una circostanza più falsa che mai, considerato che nel casale di San Cesareo abitano da 23 anni mia moglie e i miei due figli.

Insomma il giudice ha ordinato nuovamente lo sfratto esecutivo ed è l’inizio di un tormento per me che ero detenuto, ma soprattutto per la mia famiglia che rischia di finire per strada per ordine di giudici tratti in inganno. Poiché il diritto alla salute viene prima di tutto, il 27 luglio 2022 dopo dieci mesi di carcere i giudici mi hanno concesso i domiciliari nella mia casa, ma nel frattempo lo sfratto era già esecutivo.

Dopo un pò di tempo inizio ad aggravarmi e finisco in dialisi pertanto mi allungarono di un altro anno la detenzione dato che la mia incompatibilità al regime carcerario è ancora peggio di quando me la concesse il perito del Tribunale…

Poi non so cosa è successo, ma gli stessi giudici che mi avevano scarcerato hanno emesso un mandato di cessazione della detenzione domiciliare per i miei precedenti penali e per le continue istanze di rilascio del domicilio presentate dall’avvocato dei sedicenti proprietari. Così, poiché non ero stato capace di trovare un altro domicilio, sono stato dichiarato nuovamente compatibile al regime carcerario e il 15 novembre sono stato nuovamente arrestato e portato a Rebibbia.

Io, un malato terminale dializzato portatore di catetere venoso al petto con serio pericolo di vita in caso infezione: se questo non è un abuso di potere io sono incensurato…

I medici di Rebibbia e la Polizia penitenziaria hanno tempestato di email il Tribunale di Sorveglianza dicendo che io non ero compatibile al regime carcerario. Gli stessi agenti della Polizia penitenziaria mi accompagnavano per tre volte a settimana a fare dialisi.

Alla fine, per uscire dal carcere e scontare il residuo pena, sono stato costretto a indicare il domicilio di mia sorella, un piccolo monolocale dove vive da sola ed adesso per ospitare il sottoscritto dorme su una brandina da spiaggia che ogni sera tira fuori da sotto il letto…

Per tanta cattiveria io adesso voglio giustizia vera, come ho sempre pagato i miei errori adesso chi ha sbagliato paghi le conseguenze di tutto questo tormento basato su uno sfratto anticostituzionale: ribadisco, i giudici civili sono stati tratti in inganno e i giudici penali obbligati a rinnegare anche le loro precedenti decisioni decretando la cessazione della detenzione domiciliare e ordinando nuovamente il carcere…

Li voglio denunciare tutti sia pubblicamente che penalmente…

Detto ciò, spero mi venga resa giustizia, venga riaperto il processo civile e mi sia concesso di tornare a casa dalla mia famiglia…

Cordiali saluti Mario Salvatore Bianco”.