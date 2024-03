GERANO – Blitz nell’agriturismo, la titolare smentisce

In riferimento all’articolo GERANO – Blitz nell’agriturismo, sequestrati 20 chili di alimenti senza tracciabilità dalla titolare dell’agriturismo riceviamo e pubblichiamo:

“La notizia pubblicata è falsa in quanto non mi hanno sequestrato nulla e l’unica cosa che non era in regola erano delle etichette mancanti su dei barattoli di confettura di prodotto nostro e da noi trasformato.

Si sarebbe potuto chiudere un occhio, ma si è deciso comunque di multarci: già qui lo stupore e lo sconforto di tanto accanimento per così poco… I carabinieri del Nas stesso si sono complimentati della nostra realtà che vi invito a venire a visitare…

Il problema più grande è stato però che noi da quell’articolo non lavoriamo più ed addirittura ha girato talmente tanto la vostra notizia che i clienti pensano che abbiamo chiuso: è assurdo lo so, ma un agriturismo nella zona di Gerano che già opera in un contesto geografico molto difficile commercialmente e una notizia diffamatoria può essere determinante per la sua chiusura!

Vi chiedo dunque di fare gentilmente al più presto un nuovo articolo di scuse per la falsa notizia data e di rettifica di quanto accaduto realmente scritto sulla denuncia: NON CI HANNO SEQUESTRATO NULLA ED ERA TUTTO IN PERFETTE CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA, MANCAVANO SOLTANTO ALCUNE ETICHETTE SU DEI BARATTOLINI DI CONFETTURA DA NOI PRODOTTI.

La nostra attività è di grande originalità e qualità e facciamo qualcosa che ormai si è estinta nei nostri paesi… coltiviamo, alleviamo animali, raccogliamo flora spontanea, trasformiamo tutto nel nostro laboratorio, vendiamo nella nostra bottega e portiamo in tavola piatti unici.

Tutti i cibi serviti in tavola non prodotti da noi sono regolarmente fatturati da note aziende della zona.

Inoltre abbiamo 12 posti letto molto originali e utili per il territorio”.