Matteo Loreti, il più giovane imprenditore funebre del Lazio

Ha fatto della professionalità e dell’empatia i valori cardine della sua azienda, per questo in due anni di attività si è distinto tra Roma e la Valle dell’Aniene per correttezza, tatto, cura dei dettagli, ma anche serietà ed affidabilità.

Matteo Loreti, 40 anni, è il titolare della omonima “Loreti Onoranze Funebri”, impresa con sede a Vicovaro Mandela, nei pressi dell’uscita della A24, e in via di Acqua Bullicante, al Prenestino-Labicano, uno dei quartieri più popolosi della Capitale.



Laureato, romano trapiantato a Licenza, Matteo Loreti ha fondato la sua impresa funebre nell’estate del 2022 sostenuto anche dal papà Luciano, da decenni nel settore, figura storica ed esperta.

“La mia famiglia è nel settore da molti anni – rivela Matteo Loreti – ho questa professione nel sangue e la svolgo perché credo sia molto importante a livello sociale se affrontata con empatia, tatto e professionalità”.

“Provengo da una famiglia onesta, semplice ed umile – evidenzia Loreti – e sono tra i più giovani funeral manager del Lazio.

Mio padre è una figura fondamentale nella vita e nel lavoro: se in due anni sono cresciuto tanto e riceviamo recensioni positive, un grazie speciale va rivolto a lui, che mi ha insegnato valori, disciplina e mestiere, pur volendo apparire poco, e vivere nella riservatezza.

Lui c’è sempre”.



Molteplici i servizi offerti dalla “Loreti Onoranze Funebri”: la vestizione della salma, l’allestimento della camera ardente, il rito funebre, il trasporto e la sepoltura, oltre al disbrigo di tutte le pratiche burocratiche.

L’agenzia si occupa anche della cremazione di animali domestici, curando nei minimi dettagli ogni aspetto anche di questo prodotto.

Perché ha scelto la professione dell’impresario funebre?

“La perdita di un caro è una tragedia che coinvolge tutti.

Io stesso, come tanti, ho vissuto momenti difficili e dolorosi.

Semplicemente credo che in base alle mie capacità umane ed alle mie competenze posso essere d’aiuto alle persone che subiscono un lutto, lavorando in un settore abbastanza delicato”.

Quale è la mission della sua impresa?

“Noi aiutiamo persone e famiglie ad affrontare il rito funebre, liberandole dalle preoccupazioni organizzative e burocratiche che comporta, ed onorando al meglio i loro cari con gentilezza e professionalità, in base ad esigenze e possibilità personali.

Noi consigliamo e cerchiamo di orientare la famiglia nella scelta giusta senza mai forzare la mano, la scelta spetta sempre alla famiglia”.

Come si svolge la sua attività?

“Il nostro servizio di onoranze funebri si estende a livello nazionale ed internazionale, e come detto, operiamo tra la sede di Roma e quella della Valle dell’Aniene.

Svolgendo un’attività h24 per 365 giorni l’anno la chiamata può arrivare a tutte le ore, del giorno e della notte.

Noi eseguiamo subito un sopralluogo, direttamente nel posto dove è avvenuto il decesso, che sia all’interno di una struttura ospedaliera o presso l’abitazione del defunto.

Con delicatezza e rispettando il momento, ci proponiamo come referenti ad uno dei familiari disposto a dare le prime informazioni, raccogliendo le volontà del defunto e della famiglia.

Ci facciamo carico di predisporre il necessario, e diamo seguito allo svolgimento del rito nel minor tempo possibile”.

Un tratto caratterizzante della “Loreti Onoranze Funebri”?

“Ho scelto questa professione seguendo un codice etico che mi permette sempre di relazionarmi con rispetto.

Non sono commercialmente aggressivo e punto sempre a svolgere servizi di qualità e non di quantità, rassicurando la famiglia anche rispetto alle sue disponibilità economiche.

Il mio credo è: lavorare con trasparenza e onestà”.