GUADAGNOLO a colori, otto artisti protagonisti. E la festa continua

Otto artisti protagonisti e cavalletti e opere disseminate per il paese. E’ stato un successo domenica 11 agosto la mostra “Guadagnolo a colori”.

Ma la festa – nel borgo abitato più alto del Lazio – continuerà anche a Ferragosto con altri appuntamenti.

Dal primo pomeriggio del giorno di Ferragosto in piazza panini con la salsiccia e cicoria. E dalle ore 21 tributo a Zero, Celentano, Califano e Bertè con la band “L’altra faccia dei re”.

Il 17 agosto dalle ore 16 panini con la salsiccia e cicoria e dalle 21 spettacolo musicale “La Romantica”.

Il 18 agosto festa religiosa dedicata a Maria Santissima: alle 15 la processione con offerta di ciambelle e vino. A seguire spettacolo in piazza con gli sbandieratori di Castel Madama.

Guadagnolo a colori

Sarà sicuramente riproposta a breve anche Guadagnolo a colori. Alla mostra di pittura allestita, in Piazzetta San Giacomo e organizzata dalla Proloco hanno partecipato pittori originari e amanti del paese, oltre ad un gruppo di persone che si sono cimentate per diletto nella rappresentazione di scorci locali.

L’evento è stato un inno al piccolo borgo, all’insegna della nostalgia e della necessità della memoria.

Ad aprire la mostra un brano di Cesare Pavese ”un paese ci vuole, non fosse per il gusto di andarsene via, un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Un manifesto artistico e poetico cui i pittori si sono ispirati.

Hanno partecipato alla rassegna: Alessandra e Sara Colantoni, Sara Marchionni, Giulia Morelli, Natalia Scifoni , Giulia Valentino, Fernando e Paris Paolacci.

Pittori che vivono tutti “altrove” rispetto al paese che, dagli anni Sessanta del Novecento ha vissuto un importante spopolamento, in seguito all’abbandono dell’agricoltura e della pastorizia, per le dure condizioni di vita e il basso profitto che tali attività comportavano.