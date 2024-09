Il guidoniano Roberto Massucci è il nuovo Questore di Roma

Roberto Massucci è il nuovo Questore di Roma.

L’alto dirigente della Polizia di Stato è stato nominato ieri mattina nel corso del Consiglio dei ministri, che ha nominato anche Carmine Belfiore, fino a oggi Questore di Roma, vicecapo della Polizia con funzioni vicarie.

Originario di Guidonia Montecelio, 57 anni, padre di tre figlie, Massucci è un esperto di gestione della sicurezza nei grandi eventi, dal Giubileo alle partite di calcio.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Roberto Massucci è entrato in Polizia nel 1991, dopo il corso di formazione di 4 anni e 9 mesi presso la Scuola Superiore di Polizia, ha assunto l’incarico di Vice Dirigente alla Squadra Mobile della Questura di Verona.

Successivamente ha assunto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della stessa Questura di Verona.

Assegnato alla Questura di Roma, è stato nominato prima Vice Dirigente del Commissariato di “Primavalle”, successivamente Dirigente Reggente del Commissariato “San Paolo” e quindi Vice Dirigente della Sezione Ordine Pubblico dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Roma, Dirigente dell’Ufficio Rapporti Sindacali.

Massucci vanta anche il ruolo di Dirigente dell’”Ufficio per il Giubileo”, appositamente costituito per la gestione degli eventi del Grande Giubileo del 2000.

Dal 2001 al 21 giugno 2015 ha lòavorato presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico ove ha assunto la Dirigenza del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive e Vice Presidente Operativo e Portavoce dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Ha inoltre svolto diversi incarichi quali Segretario del Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive.

Dal 2006 al 2015 è stato Responsabile Operativo della Sicurezza della Nazionale Italiana di calcio.

Punto di contatto UE e referente Unicri per le problematiche afferenti la gestione dei grandi eventi, ha partecipato, in qualità di relatore in rappresentanza dell’Italia a numerose conferenze e convegni internazionali.

Nel 2009 è stato nominato Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Dal 22 giugno 2015 al 4 aprile 2018 – ha assunto l’incarico di Capo di Gabinetto del Questore di Roma; in tale veste ha pianificato e gestito, tra l’altro, gli eventi del “Giubileo Straordinario della Misericordia”, per la gestione dei quali ha presieduto il “Gruppo Tecnico di Pianificazione” istituito dal Questore di Roma per l’individuazione delle soluzioni tecniche ed organizzative e la pianificazione dei servizi di prevenzione e vigilanza.

Nel dicembre 2019 è stato nominato questore di Terni.

Da marzo 2021 di Livorno, mentre nel 2023 è arrivato l’incarico alla guida della questura di Verona. Massucci dal 2003 a oggi ha svolto anche attività di docenza in materia di ordine pubblico, sia in ambito istituzionale sia in collaborazione con diverse Università pubbliche e private. È stato insignito dell’onorificenza di Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

“Con soddisfazione – ha commentato il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo – ho appreso della nomina del concittadino, Roberto Massucci a Questore di Roma.

A lui, originario del nostro comune, che per la Polizia di Stato aveva già ricoperto importanti incarichi prima a Verona e poi a Roma, vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza di una futura proficua collaborazione istituzionale”.