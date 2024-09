Da +VISTA l’iniziativa dedicata ai più piccoli

Da oltre 60 anni, +VISTA si distingue nel settore dell’ottica per innovazione, qualità e una costante attenzione alle esigenze dei suoi clienti. Con un’offerta che coniuga tecniche all’avanguardia e i modelli più ricercati sul mercato, l’azienda continua a essere un punto di riferimento per chi cerca soluzioni visive di eccellenza. Oggi, +VISTA è lieta di annunciare una promozione speciale dedicata ai più giovani: “VOGLIAMO VEDERCI CHIARO”, pensata per i bambini fino ai 16 anni. La vista è un bene prezioso, e non è mai troppo presto per prendersene cura. Un controllo accurato e l’uso del giusto occhiale possono fare una differenza straordinaria nella vita di un bambino, migliorando la qualità della visione e il suo benessere generale. Per questo, con la promozione “VOGLIAMO VEDERCI CHIARO”, ogni genitore o parente che acquista un occhiale da vista completo riceverà un occhiale completo in omaggio per il proprio figlio o figlia, corredato da lenti con protezione antiriflesso. +VISTA offre una vasta gamma di modelli colorati, funzionali e alla moda, che spaziano dalle ultime collezioni on-trend fino a opzioni di alta qualità ma accessibili a tutte le famiglie. Nei nostri centri ottici, troverete montature di ogni forma e colore, pensate per incontrare i gusti e le esigenze di ogni bambino, assicurando non solo una visione perfetta, ma anche un tocco di stile. Questa promozione non è solo un’opportunità per migliorare la salute visiva dei più piccoli, ma rappresenta anche un’occasione unica per i genitori di vedere il mondo attraverso gli occhi dei loro figli. Scoprire insieme dettagli nuovi, colori più vividi e forme più nitide diventa un’esperienza di condivisione che avvicina adulti e bambini, permettendo loro di vivere appieno le piccole meraviglie quotidiane. I Centri Ottici +VISTA, presenti in Lazio, Abruzzo e Umbria, offrono un servizio professionale e personalizzato, dove ogni famiglia può sentirsi sicura di ricevere il massimo della qualità e dell’attenzione. Per trovare il centro più vicino, è possibile visitare il sito https://www.piuvista.com/centri-ottici/ o contattare il numero verde 800 505999. Il benessere visivo dei più piccoli è una nostra priorità, e supportare i genitori nella cura della vista dei loro figli ci sta particolarmente a cuore. Con questa promozione, +VISTA invita le famiglie a condividere la gioia di esplorare il mondo insieme, con uno sguardo felice e sempre più chiaro.

Da +VISTA la vista dei più piccoli non ha prezzo! Se acquisti un occhiale da vista completo, quello di tuo figlio te lo regaliamo noi! Il Benessere Visivo è il primo passo per condividere veri momenti di felicità in famiglia.