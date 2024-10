INI Villa Dante per la prevenzione e la salute: Esami di laboratorio in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

L’INI Villa Dante a Guidonia rappresenta un punto di riferimento per la salute dei cittadini, grazie all’eccellenza dei suoi servizi sanitari e alla continua attenzione per il benessere della comunità. Vera eccellenza della struttura è il Laboratorio Analisi, a cui i pazienti possono accedere anche attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), usufruendo di prestazioni in convenzione per la prevenzione e controlli periodici per tutta la famiglia.

L’accesso alle prestazioni del laboratorio in convenzione con il SSN consente ai pazienti di usufruire di un’ampia gamma di esami, per ogni tipologia di indagine diagnostica, con prescrizione del medico di famiglia.

Il laboratorio analisi di INI Villa Dante è dotato delle più moderne tecnologie e di un team di professionisti altamente qualificati, che si caratterizza per il servizio rapido ed efficiente.

Come accedere al servizio

Il laboratorio analisi dell’INI Villa Dante è operativo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.00. L’accesso è semplice e veloce, senza prenotazione, previa presentazione in accettazione della prescrizione del medico curante. La struttura dispone di ampio parcheggio interno per i pazienti, ulteriore comodità per agevolare i pazienti. Il ritiro del referto può essere effettuato online dal sito www.gruppoini.it.

Grazie alla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, il Laboratorio Analisi di INI Villa Dante offre prestazioni sanitarie accessibili a tutti i cittadini, con i più alti standard di qualità. Questo significa poter usufruire di esami fondamentali per la prevenzione e il monitoraggio di molte patologie, in regime convenzionato con il SSN

INI Villa Dante a Guidonia promuove così la cultura della salute basata sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, affinché tutti possano prendersi cura del proprio benessere

Per ulteriori informazioni

INI Villa Dante

Telefono 0774 35121

Sito: https://gruppoini.it/ini-villa-dante/