“VStyle Design & Decor”, innamorarsi della propria casa

Trasformare i desideri del cliente in un’esperienza da vivere.

Farlo innamorare della propria casa come se non ci fosse posto migliore al mondo!

E’ la mission di “VStyle Design & Decor”, lo studio di Valentina Falasca, Interior designer e Home stylist attiva tra Fonte Nuova e Roma, una professionista specializzata nella progettazione di spazi interni delle abitazioni.

Laureata all’Università “La Sapienza” di Roma, dal 2012 Valentina Falasca è architetta e paesaggista iscritta all’ordine degli architetti di Roma e fondatrice di “VStyle Design & Decor”.

In 12 anni di professione l’architetta Falasca ha trasformato il suo sogno in realtà e il suo amore per il design, la decorazione, i colori e gli allestimenti in una carriera straordinaria.

La sua è una figura di riferimento, una vera e propria guida per chiunque intenda creare lo spazio ex novo e per chi abbia la necessità di ristrutturare aree già arredate, ma non sa da dove cominciare.

Negli anni l’architetta Valentina Falasca si è distinta per il suo approccio empatico alla progettazione, facendosi apprezzare dai clienti per la sua capacità di aiutarli a dare carattere e stile ai loro ambienti e a costruire la casa dei loro sogni.

Architetto, come riesce a realizzare i desideri del cliente?

Prima ancora di iniziare a disegnare spazi, fondamentale è la fase di ascolto del cliente che richiede il restyling dell’appartamento.

Devo conoscere il committente per poter instaurare un rapporto empatico, prima ancora che professionale.

Per creare progetti in linea con le sue preferenze e il budget proposto, attraverso incontri di persona o call cerco prima di comprendere chi è, la sua personalità, i suoi gusti e le sue aspettative, gli interessi, le sue esigenze pratiche, il suo stile di vita, i suoi hobby.

Così posso creare il progetto intorno al cliente e personalizzare al massimo l’ambiente, attraverso una combinazione unica di palette colore, finiture e materiali che farà emergere il suo “Style” personale.

Quali sono gli elementi attraverso i quali emerge la personalità di un cliente?

Il colore, la tipologia di rivestimento e lo stile di arredo.

Elementi che emergono dal confronto diretto e indiretto, osservando come reagisce di fronte a determinate opzioni proposte.

La reazione non verbale è ancora più importante, per captarla servono psicologia ed empatia.

Questa profonda connessione si riflette nei progetti, conferendo loro una atmosfera unica.

Quanto incidono le tendenze del momento nella creazione di un progetto?

Come Interior designer guardo sempre alle ultime novità del settore per proporre soluzioni innovative e migliorare la comodità degli spazi.

Ma al di là delle tendenze, conta sempre il gusto e la personalità del cliente: d’altronde, non sempre nelle tendenze del momento si rispecchiano tutti i clienti.

Una volta redatto il progetto, il suo lavoro è terminato?

Assolutamente no, seguo il progetto fino allo styling finale.

Affianco il committente nella scelta e nella selezione dei materiali di persona nello showroom oppure anche tramite WhatsApp, confrontandoci su un particolare materiale che ha notato sul momento.

Successivamente svolgo un lavoro di coordinamento, assicurandomi che il direttore di cantiere, muratori, elettricisti e tutti i fornitori coinvolti siano allineati con la soluzione proposta per agire in modo coordinato rispettando le tempistiche.

Con me il cliente sa di non essere solo e si sente sollevato da una serie di dubbi e stress dovuti alle scelte da affrontare nella fase di realizzazione.

“VStyle Design & Decor” – Arch. Valentina Falasca

Iscrizione Ordine Architetti di Roma e Provincia n.23744

Telefono: 320 8182940