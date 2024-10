“Believe Fitness Center”, il tempio del benessere aperto tutto l’anno

A Tivoli ha fatto subito tendenza per la qualità dei servizi offerti e per i suoi istruttori qualificati.

E in sei anni di attività ha calamitato centinaia e centinaia tra appassionati e professionisti.

Ora “Believe Fitness Center” raddoppia.

Il 25 settembre in via Tiburtina 63 , a Villalba di Guidonia, è stata inaugurata “Believe Fitness Center 2”, una struttura a due piani aperta dal lunedì alla domenica, dotata di un’ampia sala pesi con attrezzature all’avanguardia, di una sala dedicata ai corsi Fitness e di una terza sala per l’allenamento a corpo libero.

A fare la differenza non è soltanto l’ampio parcheggio antistante e retrostante la palestra, aperta tutto l’anno, fatta eccezione per il 25 dicembre e il primo gennaio in occasione del Natale e del Capodanno.

Il segreto di “Believe Fitness Center” è prendersi cura del cliente a 360 gradi per farlo star bene fisicamente e mentalmente in un ambiente accogliente.

Insomma, è il posto giusto sia per chi voglia migliorare la propria forma fisica, ma anche per chi intenda investire su sé stesso e sulla propria salute.

Gli istruttori della “Believe Fitness Center” sono infatti specializzati in programmi personalizzati come ricomposizione corporea, riabilitazione, preparazione atletica e percorsi anti-Aging.

Ne sanno qualcosa gli iscritti alla “Believe Fitness Center” al chilometro 35 della via Tiburtina Valeria, a Tivoli, dove si contano 1.300 passaggi annui.

Alla sua apertura, a settembre 2018, tantissimi clienti avanti con gli anni si sono lasciati guidare dagli istruttori della “Believe Fitness Center” nei cosiddetti “anti-Aging”, percorsi in grado di rallentare significativamente l’invecchiamento biologico attraverso strategie preventive personalizzate sulla base delle caratteristiche genetiche individuali, dei meccanismi biochimici in atto e dello stile di vita.

Per chi è reduce di interventi chirurgici alle ginocchia e alle spalle “Believe Fitness Center 2” fornisce anche programmi personalizzati di riabilitazione grazie a macchinari specifici e tecnici qualificati.

Tecnici sempre presenti nella sala pesi, sempre molto frequentata da appassionati e professionisti di tutte le età che hanno fatto dello sport e di un’alimentazione sana il proprio stile di vita.

Da “Believe Fitness Center” è possibile frequentare vari corsi fitness: step gag, pilates, spinning, bungee dance, pole dance, danza fit, dance academy, balla e brucia, ginnastica posturale e tantissimi altri!

Ma anche yoga e attività olistiche, kick boxing, avviamento alle arti marziali per i bambini dai 3 anni e mezzo ai 10 anni.

E nella palestra di Tivoli anche boxe, difesa personale e tabata.

Sono previsti sconti famiglia, per le forze dell’ordine e over 65.

Possibili abbonamenti per ogni esigenza del cliente.

Orari:

Lunedì – Venerdì: 6.30 – 22.30

Sabato: 8.00 – 18.00

Domenica: 8.30 – 13.00

– Sede di Tivoli – Via Tiburtina Valeria km 35,000

Orari:

Lunedì – Venerdì: 7.30 – 22.30

Sabato: 9.00 – 18.00

Domenica: 9.00 – 13.00