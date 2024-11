Dog Village Guidonia, un’oasi di serenità per cani e proprietari

Si chiama “Loyal for Life”, ‘fedele per la vita’, è il nuovo Dog Village di Guidonia, il luogo perfetto in cui i cani e i proprietari possono conoscersi, fidarsi l’uno dell’altro e vivere avventure fianco a fianco immersi nella natura con uno staff di esperti, tra educatori cinofili e addestratori, sempre presente per assisterti e consigliarti.

“Loyal for Life” è un vero e proprio parco divertimenti ubicato in un’area attrezzata di due ettari in via della Selciatella, la strada che collega il Centro urbano di Guidonia alla provinciale Casal Bianco.

Il Dog Village Guidonia, progettato nel 2020 durante la pandemia, nasce dal sogno di una coppia appassionata di cinofilia, che ha deciso di investire nella costruzione di un Centro che potesse essere il riferimento per chi ama i propri amici a 4 zampe e intenda costruire con loro una relazione piena ed autentica, divertendosi insieme ed imparando i principi indispensabili per comprendere e farsi comprendere dal proprio cane.

Infatti “Loyal for Life” è stato creato innanzitutto come luogo di aggregazione in un territorio sprovvisto di aree cani degne di questo nome, pensato per offrire serenità, svago e apprendimento in un ambiente sicuro e ricco di percorsi specifici, dove esplorare e divertirsi insieme, godendo di paesaggi spettacolari.

Il Dog Village Guidonia nasce per offrire ad animali e proprietari servizi di altissima qualità, l’assistenza e il supporto di cui hanno bisogno e che meritano: dog sitting, educazione di base, rieducazione comportamentale, area sgambamento per i cani e area relax per i proprietari.

ASILO E DOG SITTING DIURNO

“Loyal for Life” offre un servizio di asilo e dog sitting diurno, utile per quei proprietari impegnati tutto il giorno che non intendano lasciare da solo a casa il proprio amico a 4 zampe.

Nel Dog Village di via della Selciatella, dall’apertura fino alla chiusura serale del centro, i cani saranno ospitati in un’oasi naturale all’aperto dove trascorrere le giornate immersi nel loro habitat naturale sotto la cura degli operatori, che li coinvolgeranno in momenti dedicati alla socializzazione e in momenti ludici e di relax attraverso sentieri ideali per passeggiate rigeneranti tra alberi e prati, perfetti per stimolare il cane sia fisicamente che mentalmente.

A tal punto che la sera i proprietari ritroveranno il proprio amico a 4 zampe pieno di energia e con la voglia di tornare al Dog Village Guidonia.

ADDESTRAMENTO

Ogni amico a 4 zampe ci “parla” ed è compito di ogni bravo padrone ascoltarlo, ma solo pochi professionisti cinofili hanno coscienza della cultura cinofila.

Presso “Loyal for Life” cane e proprietario imparano anche a dialogare e a capirsi.

Educatori cinofili e addestratori del Dog Village Guidonia assistono cani e conduttori in percorsi di conoscenza, educazione e addestramento tesi a consolidare le corrette regole di base, con l’obiettivo di instaurare un rapporto di condivisione unico e benefico sia per l’essere umano sia per il migliore amico dell’uomo.

Dal miglioramento del rapporto col cane alla risoluzione di specifiche esigenze comportamentali, lo staff di “Loyal for Life” è in grado di offrire sempre l’aiuto di cui si ha bisogno e di guidare i cani in attività varie come RALLY-Obedience, la disciplina sportiva adatta a tutti i cani e a tutti i conduttori, dove è previsto che il binomio cane-uomo compia un percorso lungo il quale devono essere eseguiti esercizi di obbedienza e agility

AREA SGAMBAMENTO

Il Dog Village Guidonia è soprattutto un’area di sgambamento grandissima in un territorio notoriamente sprovvisto.

“Loyal for Life” è aperto dalla mattina alla sera per chi voglia trascorrere una giornata intera in sicurezza e tranquillità col proprio fedele amico con la possibilità di farlo socializzare con gli altri cani, oppure di giocare da solo in un posto riservato, nel caso di razze di difficile integrazione, sempre sotto l’assistenza degli esperti del Centro cinofilo.

E mentre gli amici a 4 zampe giocano e si divertono, i proprietari posso godere di un’area relax con punto di ristoro e aggregazione in cui coltivare nuove amicizie condividendo la stessa passione.

INIZIATIVE

Da “Loyal for Life” gli amanti dei cani possono inoltre ritrovarsi per conoscere le innumerevoli attività cinofile attraverso giornate informative dedicate.

Sono previsti corsi di primo soccorso su come assistere il proprio amico a 4 zampe in caso di colpo di calore o ferimento, esibizioni canine e giornate coi bambini.

Loyal For Life

Via della Selciatella snc, Montecelio, Italy – 389 653 3857; Info@loyalforlife.it