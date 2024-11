INI Villa Dante: a Guidonia nuova TAC di ultima generazione

L’INI Villa Dante di Guidonia è da sempre struttura sanitaria all’avanguardia. Sul solco di questa tradizione per il Gruppo INI, si colloca l’installazione di una TC di ultima generazione, un macchinario sofisticato e versatile che amplia notevolmente le possibilità diagnostiche disponibili per i pazienti. Questo innovativo strumento non si limita agli esami TAC standard di segmenti corporei o total body, ma è in grado di eseguire esami avanzati come la Cardio TC e la colonscopia virtuale, garantendo una qualità diagnostica superiore e un’esperienza del paziente più confortevole e meno invasiva.

Caratteristiche della Nuova TAC: Innovazione e Precisione

La nuova TC dell’INI Villa Dante rappresenta un salto tecnologico significativo. Si tratta di un macchinario che sfrutta tecnologie avanzate per offrire immagini ad altissima risoluzione, permettendo così ai medici di visualizzare anche i dettagli più piccoli dell’anatomia del paziente. Le immagini ottenute sono estremamente precise e forniscono informazioni dettagliate, fondamentali per una diagnosi accurata.

In particolare, questa TAC di ultima generazione è caratterizzata da:

Alta risoluzione delle immagini : dettagli anatomici ad alta definizione per un’analisi accurata.

: dettagli anatomici ad alta definizione per un’analisi accurata. Riduzione della dose di radiazioni : la tecnologia integrata permette di ridurre sensibilmente la dose di radiazioni, assicurando un esame più sicuro per il paziente.

: la tecnologia integrata permette di ridurre sensibilmente la dose di radiazioni, assicurando un esame più sicuro per il paziente. Velocità di acquisizione rapida: grazie a tempi di scansione ridotti, i pazienti possono beneficiare di un’esperienza più rapida e meno stressante.

Cardio TC: il gold standard per la salute del cuore

La Cardio TC è una delle principali novità offerte dalla nuova TAC dell’INI Villa Dante. Questo esame avanzato permette di eseguire una diagnosi approfondita delle arterie coronarie, consentendo ai medici di identificare in modo rapido e preciso eventuali patologie cardiache, come la coronaropatia, senza dover ricorrere a tecniche invasive.

I vantaggi della Cardio TC includono:

Analisi accurata delle arterie coronarie : visualizzazione dettagliata del cuore e dei vasi sanguigni per una diagnosi precoce delle patologie.

: visualizzazione dettagliata del cuore e dei vasi sanguigni per una diagnosi precoce delle patologie. Procedura non invasiva : il paziente non necessita di cateterismo o interventi invasivi, riducendo i rischi e migliorando il comfort durante l’esame.

: il paziente non necessita di cateterismo o interventi invasivi, riducendo i rischi e migliorando il comfort durante l’esame. Rapida disponibilità dei risultati: i tempi di esecuzione e interpretazione dei dati sono rapidi, permettendo una risposta immediata e l’avvio di un eventuale trattamento tempestivo.

Colonscopia virtuale

Un’altra applicazione innovativa della nuova TAC è la colonscopia virtuale, un esame diagnostico che consente di visualizzare il colon e rilevare la presenza di polipi o altre anomalie senza dover effettuare una colonscopia tradizionale.

Questa tecnica offre vari benefici:

Nessun utilizzo di sonde invasive : la colonscopia virtuale utilizza immagini ottenute dalla TAC per ricostruire in 3D il tratto intestinale, evitando al paziente il disagio tipico dell’esame tradizionale.

: la colonscopia virtuale utilizza immagini ottenute dalla TAC per ricostruire in 3D il tratto intestinale, evitando al paziente il disagio tipico dell’esame tradizionale. Riduzione del tempo di esame e recupero : i pazienti non necessitano di anestesia, e l’esame può essere completato in pochi minuti, consentendo un rapido ritorno alla propria routine.

: i pazienti non necessitano di anestesia, e l’esame può essere completato in pochi minuti, consentendo un rapido ritorno alla propria routine. Alta efficacia diagnostica: la precisione delle immagini consente di individuare anomalie come polipi, lesioni o tumori, facilitando una diagnosi precoce.

Un passo avanti per la sanità del territorio L’installazione di questa TAC avanzata all’INI Villa Dante rappresenta un grande progresso per il territorio di Guidonia e per tutti i pazienti che necessitano di esami diagnostici di alta qualità. Questa tecnologia innovativa permette di eseguire diagnosi precise e rapide, garantendo un’assistenza sanitaria di prim’ordine.

I benefici di avere una TAC così avanzata a disposizione non riguardano solo i pazienti, ma anche il personale medico, che può usufruire di uno strumento che semplifica il lavoro diagnostico, migliora l’accuratezza dei risultati e, di conseguenza, la qualità complessiva delle cure.

L’INI Villa Dante di Guidonia, grazie all’installazione della nuova TAC di ultima generazione, continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire servizi sanitari all’avanguardia. Questa strumentazione innovativa non solo migliora la qualità delle diagnosi, ma rende anche gli esami più accessibili e meno invasivi per i pazienti. La possibilità di effettuare esami avanzati come la Cardio TC e la colonscopia virtuale eleva ulteriormente il livello dell’offerta sanitaria, portando a Guidonia uno standard di eccellenza.

Per maggiori informazioni contatta l’INI Villa Dante