“Rosè Tivoli”, Coffee e Cocktail Bar per serate in allegria e nuove amicizie

Cercate un locale per una serata in allegria con gli amici e in assoluta tranquillità col vostro partner?

Un posto in cui conoscere altre persone insieme alle quali poter conversare e condividere le stesse passioni?

Il locale in cui festeggiare i momenti più importanti della vostra vita?

“Rosè Tivoli” è questo e molto altro.

IL LOCALE GIUSTO DAI 18 AI 70 ANNI

Coffee Bar, Cocktail Bar, Aperitivo, Apericena, Dopocena, Locale per Eventi: un concentrato di sorprese e di emozioni per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 70 anni e lo ha già scoperto e apprezzato nella palazzina in travertino a due piani di Via Tiburtina 291 , a Tivoli Terme, proprio accanto allo storico stabilimento termale.

IL SOGNO DEI TITOLARI, IVAN E DOMENICO

“Rosè Tivoli” nasce dall’intuizione e dal sogno condiviso dei titolari, Ivan, 28enne di Villalba di Guidonia, e Domenico, 32enne romano: due giovani che da ex colleghi in un Call Center hanno deciso di diventare soci, lasciando il posto fisso con contratto a tempo indeterminato e uno stipendio buono per investire i propri risparmi nel sogno di una vita.

Ivan e Domenico hanno scelto insieme il colore rosé per le pareti del locale, una tonalità chiara ed elegante al tempo stesso in grado di creare un ambiente rilassante per una clientela che sa apprezzare e distinguere.

COFFEE BAR PER UN BREAK E LE PARTITE IN TV

Al piano terra “Rosè Tivoli” è Coffee Bar, dove concedersi un break durante la mattinata, sorseggiando bevande calde e fredde e degustando snack e dolci irresistibili, anche di produzione propria, come il pancake.

E’ il posto ideale per consumare uno spuntino a pranzo e dove la sera gli appassionati di calcio possono assistere comodamente alla partita della squadra del cuore.

E per gli amanti della notte, cornetti caldi e dolci a volontà.

TERRAZZA DA INCANTESIMO E SALA PER FESTE ED EVENTI

A caratterizzare “Rosè Tivoli” è soprattutto l’ampia terrazza che affaccia sulle Terme, offrendo al cliente la possibilità di una serata speciale, una cena o un cocktail, con un panorama davvero suggestivo e rasserenante.

Una terrazza che l’estate appena trascorsa ha reso magiche le serate di tanti giovani e meno giovani, destinata a fare tendenza nei prossimi mesi in tutto l’hinterland tiburtino.

Una terrazza scelta perfino dal programma di Canale 5 “Uomini e Donne” per girare un’esterna di una coppia concorrente con il Parco Termale sullo sfondo.

A fare il boom, per il momento, è la sala eventi al primo piano, gettonatissima per feste di laurea, compleanni e momenti della vita da ricordare, ma soprattutto per una serata tra amici in un ambiente confortevole senza troppa confusione e con musica di sottofondo.

KARAOKE, GIOCHI DI SOCIETA’ E MESSAGGERIA PER FARE NUOVE AMICIZIE

Terrazza e sala rappresentano il fiore all’occhiello di “Rosè Tivoli” con serate speciali come il karaoke e la messaggeria, un modo per conoscere le persone tutto nuovo per le giovani generazioni più avvezze alle chat sui social con le solite frasi per approcciare.

Con la messaggeria di “Rosè Tivoli” cambiano le regole: seduti al tavolo, basta guardarsi intorno e scrivere di proprio pugno su un bigliettino quello che si vuole alla persona che ha suscitato interesse.

A ritirare i messaggi e a consegnarli sarà il personale di “Rosè Tivoli”, tutti ragazzi del territorio dalla faccia pulita.

E poi ci sono i giochi di società per avvicinare i giovani a trascorrere del tempo insieme in maniera divertente e costruttiva, lontani dagli smartphone.

QUALITA’ E ORIGINALITA’, IL SEGRETO DEL SUCCESSO

Qualità e originalità rappresentano il segreto di “Rosè Tivoli”, insieme al desiderio di far scoprire nuovi gusti e sapori.

I titolari, Ivan e Domenico, fin dall’inaugurazione hanno puntato sulla scelta ricercata dei prodotti e delle materie prime per soddisfare la clientela.

A partire dal caffè, passando per le birre della linea Heineken, le birre artigianali “Flea”, molto in voga tra i giovani alla ricerca di sapori diversi, fino ai fritti realizzati da un laboratorio artigianale locale.

Il marchio di fabbrica di “Rosè Tivoli” sono i cocktail da sorseggiare in occasione di Aperitivi e Apericena mangiando Bao, panini di farina di grano cotto al vapore, senza crosta e soffici, ripieni con diversi tipi di farcitura, molto richiesti dalla clientela.

Cocktail analcolici per minori di 18 anni e astemi.

Cocktail classici e originali, coloratissimi, ideati dai barman di “Rosè Tivoli” in collaborazione con Martini.

Su tutti spicca il sofisticato e inconfondibile St-Germain Hugo, drink fresco e a bassa gradazione alcolica, con Prosecco e Soda, che negli ultimi anni sta spopolando in tutti i bar italiani ed europei, per il suo aroma ai fiori di sambuco.

Chi è entrato almeno una volta da “Rosè Tivoli”, è sempre tornato.

️ 07.00-15.00 / 18.00-00.00 (Festivi 02.00)

Lunedì chiuso

Per Prenotazioni 3348754328