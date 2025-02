Due anni di “GSC-Immobiliare”, due anni di traguardi raggiunti e di obiettivi da conquistare

Sono trascorsi due anni dalla creazione del nuovo marchio GSC immobiliare nella storica sede di via Maremmana Inferiore 270 a Villanova di Guidonia nato dall’idea di voler unificare il logo con un azienda familiare espandendolo in settori diversi.

Come è andata in questi 24 mesi?

“Devo dire che è andata meglio del previsto, all’epoca abbiamo unificato il nome e in questi 2 anni il nostro lavoro si è svolto al meglio: all’interno dell’azienda si lavora in serenità, senza pressioni e in libertà, e il team svolge il tutto nelle piene capacità e con la volontà di farlo.

Si sa, quando si lavora in un ambiente favorevole e sano, ognuno dà il meglio di sé”.

Ora su quale obiettivo siete concentrati?

“Attualmente è partito il nuovo progetto di GSCASTEIMMOBILIARI.

Ci lavoravo sopra da circa un anno, tant’è che non è stato divulgato prima proprio perché servivano le competenze necessarie, oltre a dover capire in pieno tutti i meccanismi per riuscire a dare un buon servizio”.

Cosa rende diverso questo progetto con la vendita classica?

“L’acquisto all’asta è rivolto particolarmente agli investitori che cercano il guadagno, ma può essere anche rivolto alle persone che magari hanno un badget limitato consentendogli di acquistare a un prezzo notevolmente più basso del mercato libero.

Quindi l’acquisto all’asta può portare vantaggi in entrambi i casi, a condizione che si abbiano dei risparmi, almeno dal 10 al 20% del prezzo di acquisto.

Il mio suggerimento è che la consulenza è necessaria, non tanto per eseguire l’asta in se stessa, ma per avere delle giuste indicazioni sull’immobile che si sta acquistando e se realmente è un affare: è necessario stimare il valore commerciale, la fattibilità della rivendita, indicare tutte le criticità che si possono eventualmente riscontrare.

Non tutti gli immobili in vendita all’asta possono ritenersi un affare.

Partendo ora il nostro nuovo progetto di GSCASTEIMMOBILIARI, il tariffario non sarà superiore a quello richiesto per una normale compravendita, quindi il cliente non avrà richieste di cifre esorbitanti.

Vediamo come andrà e chi coglierà questa opportunità”.