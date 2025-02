A San Valentino coccola il tuo amore con “Le Delizie di Napoli”

E’ sufficiente aprire la porta, per essere travolti dal profumo dei dolci appena sfornati, dai colori e dalla vastissima scelta sul banco.

Prodotti della tradizione napoletana, dell’arte e dell’esperienza ultraventennale dei titolari.



E’ “Le Delizie di Napoli”, la pasticceria inaugurata il 12 dicembre 2024 in via Maremmana inferiore 262, a Villanova di Guidonia, da Italo Scarano e dalla moglie Liliana Munteanu, titolari dell’omonimo bar-pasticceria-laboratorio aperto 5 anni fa in via dei Girasoli 22, nel quartiere di Colle Fiorito.

Originario di Napoli, Italo è pronipote, nipote e figlio di maestri pasticceri, ed è cresciuto fin da bambino tra torte e bignè.

Dopo aver frequentato corsi professionali e aver lavorato in molte pasticcerie rinomate della Capitale, Italo si è trasferito a Guidonia e in poco tempo ha fidelizzato i clienti con le sue dolci creazioni e con un tocco di evoluzione nella tradizione napoletana.

San Valentino è l’occasione migliore per conoscere “Le Delizie di Napoli”.

Zeppole e babà sono impareggiabili, ma l’apoteosi è la delizia al limone, prodotto tipico napoletano a base di pan di Spagna e crema al limone da leccarsi i baffi.

Tutta la pasticceria è molto apprezzata, soprattutto i dolci tipici come le pastiere, ma anche torte, mignon, bignè con creme di ogni tipo.

Di pasticcerie ce ne sono tante, ma Italo e Liliana fanno dell’innovazione uno dei loro segreti per distinguersi. Offrire vari prodotti, introdurre novità.

Rivisitare una classica cheesecake o un semplice tiramisù mettendo il tocco in più del pasticciere può fare la differenza.

Come la “Pan di Stelle”, una torta a base di crema, biscotti e nutella, ideale per i compleanni dei bambini.

La festa degli innamorati è l’occasione giusta per provare l’arte pasticcera de “Le Delizie di Napoli”.

Ma non solo.

Immancabili anche le pizze rustiche. Salsiccia e friarielli, scarola ripassata, prosciutto e besciamella sono solo alcune delle farciture che si possono scegliere per i catering per eventi, compleanni o anniversari.

Prodotti tanto speciali che “Le Delizie di Napoli” è fornitore di buffet per le Forze Armate e ministeri.

Pizzette e panini dolci, pasticceria mignon, tramezzini e calzoni fritti.

Per i vostri rinfreschi con consegna anche a domicilio ora sapete a chi rivolgervi.

“Le Delizie di Napoli” – Via Maremmana inferiore 262 – Villanova di Guidonia – Telefono: 0774 550608 – 375 7440350