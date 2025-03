TIVOLI – Torna il Concorso Internazionale di Musica “Dinu Lipatti”

L’International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti” ritorna, per la sua Tredicesima edizione, nella città di Tivoli.

Saranno le magnifiche Scuderie Estensi ad ospitare il concorso internazionale, sempre sotto la preziosa guida del noto pianista e direttore d’orchestra pugliese Cosimo Damiano Lanza.

Il direttore d’orchestra Cosimo Damiano Lanza sarà il presidente della giuria tecnica

La rassegna, dal suo via, è aperta ai musicisti di tutto il mondo, allo scopo di valorizzare i giovani e di evidenziarne il talento, l’arte e l’ispirazione.

Il concorso internazionale si terrà dall’11 al 16 maggio 2025.

La finale della rassegna, il 16 maggio, con serata di Gala di premiazione e concerto, si svolgerà a Villa d’Este, che fu residenza del compositore ungherese Franz Liszt. Uno dei più grandi musicisti del XIX Secolo ebbe un legame ispirante con la splendida dimora, dove compose alcuni dei suoi capolavori operistici come L’Albero di Natale, la Via Crucis e i Responsi ai sette sacramenti.

La 13ª edizione dell’International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti” Tivoli-Rome è aperta ai musicisti di tutto il mondo.

L’evento è sostenuto dal PTHM (Priorato del Tempio Hierosolimitano di Mik’ael) e dal suo Priore dott. Raffaele Sepe (Ordine dei Cavalieri Templari) e dal dott. Sorin Lucretiu Suciu, general manager di PiccoloMaestro (brand internazionale di liuteria sita in Romania).

Il Concorso «Lipatti» è nato a Roma nel 2011 per volere del professor Mihai Barbulescu, allora direttore dell’Accademia di Romania sita a Roma nella stupenda cornice di Villa Borghese.

Anche quest’anno il Concorso è ospitato nella bellissima città di Tivoli per il volere dell’Amministrazione Comunale capeggiata dal sindaco Marco Innocenzi e coordinato dall’assessora Clizia Lauri.

Per la buona riuscita dell’evento, alla rassegna internazionale collaborano ProPatria Festival (festival internazionale dei giovani talenti rumeni diretta dalla dottoressa Mioara Moraru Cristea) e Centro Diffusione Musica (Centro di istruzione musicale di Tivoli diretta dalla Professoressa Antonella Zampaglioni).

Il concorso internazionale è aperto a queste sezioni strumentali: Pianoforte – Violino – Archi – Canto Lirico – Chitarra – Fiati – Arpa – Fisarmonica – Duo e dal Trio all’Ensemble (Musica da Camera).

La scadenza per partecipare alla manifestazione è fissata per il 12 aprile prossimo, per informazioni si può scrivere alla mail imcy.dinulipatti@libero.it.

Queste le figure tecniche ai vertici dell’International Music Competition for Youth “Dinu Lipatti”: direttore esecutivo Maestro Romolo Ludovico Lanza, Pubbliche Relazioni Mauro Catenacci.

Il direttore artistico della manifestazione e presidente della giuria tecnica è il pianista pugliese Cosimo Damiano Lanza, formatosi sotto la guida di Michele Marvulli, Jorg Demus, Christopher Stenbridge e Pierre Hantai. Pianista di fama, ha suonato e tenuto master classes nelle maggiori istituzioni concertistiche e accademiche mondiali.

All’interesse per la musica antica, Lanza ha affiancato con grande perseveranza anche il repertorio moderno e contemporaneo da Luciano Berio a John Cage. Membro di giuria in concorsi pianistici internazionali, dal 1996 è direttore dell’Accademia Musicale Mediterranea di Taranto.

Dopo le città di Roma, Firenze, Taranto, Sangemini e Brindisi, continua la tradizione di portare nelle città più belle d’Italia i migliori giovani talenti internazionali nel nome del compositore rumeno Dinu Lipatti.

Celebre pianista e compositore rumeno del XX secolo, Lipatti (1917-1950) è noto per la sua straordinaria sensibilità artistica e la sua tecnica impeccabile. La competizione internazionale si pone dunque come un tributo alla sua eredità musicale, incentivando giovani strumentisti a perseguire l’eccellenza nella loro arte.