Autofficina MSD compie due anni a Guidonia: dalle gomme al noleggio, il punto di riferimento per la tua auto

“Una sola officina, tutti i servizi di cui hai bisogno per la tua auto”. È questo il motto di Omar Mesto, il fondatore di Autofficina MSD a Guidonia che offre un servizio a 360 gradi: dalle gomme e la lucidatura fari fino alla manutenzione del motore, al noleggio auto e alla riparazione di vetri e finestrini. Fondata nel 2018 a Collefiorito, dal 2023 l’autofficina si è trasferita in via Roma a Guidonia in un locale completamente rinnovato, diventando in poco tempo un punto di riferimento per tanti automobilisti.

“Spesso chi ha un’auto è costretto a spostarsi in vari punti della città per risolvere problemi diversi, si passa dal gommista all’elettrauto, perdendo tempo” spiega Omar “La mia idea era creare un unico luogo dove il cliente può trovare una soluzione rapida ed efficace”.

Una formula che si è rivelata vincente, anche grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate e alla professionalità del team, composto da Omar – con un’esperienza di oltre 20 anni nel settore – e due giovani meccanici specializzati, Federico e Damiano.

Offerta decarbonizzazione: riporta il tuo motore come nuovo con 80 euro

Se dopo qualche anno vi sembra che il motore della vostra auto non sia più lo stesso, i consumi aumentano e le prestazioni diminuiscono, forse non vi sbagliate. “I motori a benzina o diesel accumulano al loro interno residui della combustione che con il tempo possono creare problemi” spiega Omar.

Per questo negli ultimi anni sempre più meccanici consigliano la “decarbonizzazione”. Una pulizia profonda eseguita con un macchinario all’avanguardia che consente di rimuovere i residui, evitando costose riparazioni future. Quando farla? Dopo i 100mila km e poi una volta all’anno, per mantenere sempre il motore in condizioni ottimali. L’offerta lancio da MSD per questo innovativo servizio è di soli 80 euro.

Il noleggio a partire da 30 euro

MSD dispone anche di un parco auto per il noleggio, a costi convenienti. Un servizio per tutte le esigenze, dalla vacanza con gli amici ai viaggi di lavoro o anche per le emergenze.

Scopri tutti i servizi

Da Autofficina MSD troverete un servizio completo a 360°. Dalla manutenzione dell’auto, di qualunque marca (tagliandi, manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli e ricarica clima, igienizzazione e sanificazione, check-up vettura) fino al servizio pneumatici (riparazione, sostituzione, vendita di nuovo e usato, equilibratura e convergenza) e ai servizi di diagnostica e pulizia: dai filtri dell’aria condizionata alla riparazione delle centraline. Autofficina MSD è anche “Glassdrive point” ed esegue riparazioni e sostituzioni su parabrezza e finestrini oltre che servizi di oscuramento vetri.