Fonte Nuova, Frimm Immobiliare cerca persone motivate da avviare alla carriera di Agente Tel. 06 90 02 39 60 – Whatsapp 320 054 9814 – info@marcotroiani.it

“L’agente immobiliare è una figura sempre più richiesta e altamente specializzata, una professione che offre ottime prospettive di guadagno sin dai primi anni di carriera e grandi soddisfazioni personali”. A parlare è Marco Troiani, titolare dell’agenzia Frimm Immobiliare di Fonte Nuova, una realtà consolidata sul territorio con oltre 20 anni di storia e che ora è alla ricerca di nuovi agenti per ampliare il proprio team (Clicca qui per candidarti). I profili ricercati sono due: con esperienza e senza esperienza e prevedono percorsi di inserimento differenti. Ci siamo fatti spiegare da Marco Troiani come funziona la selezione e quali sono i requisiti per diventare i professionisti di domani.

Il percorso di Marco, da agente “porta a porta” a titolare dell’agenzia

Marco Troiani ha iniziato la sua carriera nel 1992. “Quando ho cominciato, con altre agenzie, il lavoro era poco gratificante e molto fisico. Si lavorava 7 giorni su 7 e i giovani venivano “usati” soprattutto per il porta a porta. Da allora ho capito che la formazione è fondamentale: ai ragazzi di oggi dico di non perdere tempo con il volantinaggio o a suonare campanelli. Noi offriamo una formazione seria e la possibilità di diventare venditori autonomi in tempi rapidi”.

Dal 2004 Marco e sua moglie hanno aperto la loro agenzia sotto il marchio Frimm che oggi conta su un team solido di 7 persone, tutti collaboratori da oltre 10 anni: “Chi lavora con noi resta, perché c’è un ambiente positivo e sano” spiega Marco.

I profili ricercati da Frimm Immobiliare

Frimm Immobiliare è alla ricerca di due tipi di profili:

Agenti senza esperienza: Se hai voglia di imparare Frimm Immobiliare ti offre una formazione professionale per diventare un esperto del real estate. Inizierai a occuparti del reparto locazioni e affitti e diventerai uno “show agent”, che si occupa di mostrare gli immobili ai potenziali acquirenti e gestire gli appuntamenti di vendita. Nel periodo di formazione (4-5 mesi) sarai affiancato da un tutor e riceverai un rimborso spese fisso. Quando diventerai un venditore a tutti gli effetti passerai al sistema di “provvigioni” che permettono un guadagno importante sin dalle prime vendite. Agenti con esperienza: Se sei già un professionista del settore, Frimm Immobiliare ti offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di lavorare senza limiti di zona, la flessibilità negli orari e una piattaforma avanzata come Replat per collaborare attivamente con altre agenzie. L’agenzia ti metterà a disposizione vari strumenti digitali per la valutazione immobiliare e la vendita e un piano provvigionale che varia dal 40% fino a un massimo del 60% della provvigione personale (tra i più alti nel settore in zona). Inoltre potrai partecipare alla formazione gratuita di Frimm.

Requisiti e step di selezione

Frimm Immobiliare cerca persone motivate e dinamiche. Non sono previsti limiti di età (anche per il profilo senza esperienza), ma è necessario avere disponibilità full time, essere automunito e residente in zona Fonte Nuova o comuni limitrofi (Guidonia, Monterotondo, Mentana). La selezione avverrà attraverso un primo colloquio con il titolare, durante il quale verrà valutato il profilo del candidato. Poi sarà necessario completare un questionario online per valutare capacità e attitudini.

Agente immobiliare, quanto si guadagna?

Diventare un agente immobiliare in Frimm significa entrare in un mondo dove le opportunità di guadagno sono elevate. Lo scopo della formazione è rendere in poco tempo i nuovi agenti venditori autonomi. Ma quanto si guadagna con le provvigioni? “Sulle compravendite l’agenzia ottiene circa il 7% del valore dell’immobile, dai 14mila ai 7mila euro per singola vendita. Di questa cifra l’agente percepisce una percentuale che varia dal 40 al 60%” spiega Marco Troiani “Considerando che un agente dovrebbe vendere almeno un immobile al mese, è chiaro che con il tempo e la costanza i guadagni possono crescere esponenzialmente”.

Formazione: dal marketing alla comunicazione con il cliente

Un aspetto distintivo di Frimm Immobiliare è la formazione continua: “Io e mia moglie ci occupiamo personalmente di formare gli agenti, perché crediamo che il successo dei nostri agenti dipenda dalla qualità della preparazione che offriamo” racconta Marco.

La formazione gratuita riguarda tutti gli aspetti del lavoro: dalla gestione delle vendite alla comunicazione con i clienti, fino all’uso di strumenti digitali e alle nuove tecniche di marketing. Ai corsi si affianca il lavoro sul campo svolto accanto a chi ha anni di esperienza alle spalle, per affiancare teoria e pratica.

I tre segreti per diventare un agente di successo

Il segreto per avere successo in questo settore? “Ci sono almeno tre regole: formazione, passione e lavoro sul territorio” spiega Marco. La formazione è la base con cui si costruiscono le competenze e la passione è l’elemento senza il quale è impossibile raggiungere risultati. Il lavoro sul territorio, infine riguarda la capacità di costruire relazioni e una rete di contatti, affermando la propria figura di professionista: in questo possono aiutarci anche i social, con pagine che diventano il nostro biglietto da visita.

Con la giusta formazione e dedizione, potrai costruire una carriera solida, remunerativa e soddisfacente, facendo parte di un team affiatato e professionale. Se sei pronto a fare il primo passo verso una carriera nel real estate, non perdere l’opportunità di entrare in Frimm Immobiliare e clicca qui per candidarti.