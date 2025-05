Lavoro, Efficace Impianti è alla ricerca di termoidraulici esperti e giovani da formare

Efficace Impianti, azienda leader nella realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici a Roma e provincia, è alla ricerca di nuovi profili da inserire nel proprio team. Con oltre 40 anni di esperienza e un organico di 60 persone di cui 50 operative sul campo, il gruppo collabora con clienti prestigiosi e istituzioni pubbliche (AdR, Atac, Acea). Oggi è pronto a crescere ancora con l’inserimento di nuove risorse nel proprio ambiente dinamico, perfetto non solo per chi ha già esperienza ma anche per i giovani che vogliono crescere professionalmente.

I profili ricercati

L’azienda sta selezionando dalle 4 alle 6 nuove risorse, per due diversi profili:

Termoidraulici esperti , con almeno 2-3 anni di esperienza nel settore dell’installazione impianti idraulici e termici.

, con almeno 2-3 anni di esperienza nel settore dell’installazione impianti idraulici e termici. Giovani motivati, anche senza esperienza, da inserire in un percorso di formazione strutturato con affiancamento continuo a professionisti del settore.

Il candidato ideale possiede già una conoscenza di impianti termici e di condizionamento (gruppi frigo, VRV, condizionatori). Il possesso di patentino F-GAS, certificazioni da caldaista o frigorista costituiscono titoli preferenziali. E’ necessario essere muniti di patente di guida B.

L’offerta

L’offerta prevede un contratto full time a tempo determinato o indeterminato (non sono previsti stage o tirocini). Lavoro dal lunedì al venerdì presso la sede operativa dell’azienda a Castel Madama (Roma), con cantieri operativi tra Roma e Guidonia, raggiungibili con mezzi aziendali. RAL e tipologia di contratto saranno commisurati all’esperienza.

Le mansioni lavorative

Le risorse selezionate si occuperanno di:

Manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti termoidraulici

Identificazione e risoluzione guasti e malfunzionamenti

Verifiche periodiche e ispezioni tecniche

Installazione di componenti e apparecchiature idrauliche e termiche

Collaudo e prove di funzionamento

Applicazione delle normative di sicurezza e ambientali

Perché lavorare con Efficace Impianti?

Lavorare per Efficace Impianti significa entrare a far parte di un’azienda pluricertificata e in crescita con un ambiente giovanile e dinamico ideale per favorire lo sviluppo dei propri talenti. Le nuove risorse sono affiancate da figure senior e vengono inserite in percorsi di crescita e specializzazione nei vari settori della termoidraulica (condizionamento, riscaldamento, manutenzione), personalizzati in base alle inclinazioni personali. Infine c’è la possibilità di sperimentare ambiti diversi, lavorando sia su grandi impianti industriali che su realtà domestiche.

Efficace Impianti, un’azienda con una storia solida

Dal 1970 il gruppo Efficace, costituito da Efficace Impianti S.r.l., Efficace Clima Snc e Climastore S.r.l. si occupa della realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici, da progetti di ingegneria civile a progetti di impianti industriali, fino a istallazioni domestiche su palazzine private o di nuova costruzione. Il gruppo conta un organico di 60 professionisti, di cui 50 operativi tra responsabili di progetto altamente qualificati, esperti tecnici, ingegneri e geometri e un team di maestranze specializzate. La serietà e la qualità del lavoro svolto hanno consentito all’azienda una crescita costante e l’ottenimento di prestigiosi incarichi presso clienti istituzionali, aziende pubbliche e private.

Come candidarsi

Il processo di selezione è snello: una prima scrematura dei CV seguita da un colloquio in presenza.

Se sei una persona valida, motivata e con voglia di mettersi in gioco, Efficace Impianti è il posto giusto per te. Invia subito il tuo CV a info@efficaceimpianti.it e scrivi in oggetto alla e-mail: “Selezione Tiburno”. Tutte le info su: https://www.efficaceimpianti.it/