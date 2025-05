Audin arriva a Tivoli: ascoltare bene è vivere meglio

Da oltre 70 anni, Audin rappresenta un punto di riferimento nell’ambito della salute uditiva. Fondata nel 1952 da Sergio Peri, l’azienda ha saputo coniugare tradizione e innovazione, offrendo soluzioni personalizzate e all’avanguardia per ogni esigenza uditiva .

Oggi, Audin amplia la sua presenza sul territorio con un nuovo servizio a Tivoli: a partire da questo mese, ogni primo e terzo mercoledì, sarà possibile effettuare uno screening gratuito dell’udito presso la Farmacia Poggi. Un’iniziativa che mira a sensibilizzare sulla prevenzione e a offrire supporto qualificato a chiunque desideri prendersi cura del proprio udito.

A guidare questo progetto è la dottoressa Arianna Crocini, audioprotesista con formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e parte integrante del team Audin . La sua esperienza e dedizione si riflettono nell’approccio empatico e professionale con cui accompagna ogni paziente nel percorso di riabilitazione uditiva.

“L’udito è un senso fondamentale per la qualità della vita,” afferma la dottoressa Crocini. “Spesso, le persone si abituano gradualmente a una perdita uditiva senza rendersene conto. Attraverso questi screening gratuiti, possiamo individuare precocemente eventuali problematiche e proporre soluzioni adeguate. Il nostro obiettivo è restituire alle persone il piacere di ascoltare e comunicare senza difficoltà.”

Audin si distingue per l’utilizzo di tecnologie avanzate, come il sistema Otoscan per la rilevazione 3D dell’impronta auricolare e il Matrix Test per valutare la comprensione verbale in ambienti rumorosi . Ma ciò che rende unica l’esperienza Audin è l’attenzione al lato umano: ogni paziente viene seguito con cura e personalizzazione, in un ambiente accogliente e professionale.

La collaborazione con la Farmacia Poggi rappresenta un passo importante per portare questi servizi di eccellenza anche a Tivoli. Un’opportunità per la comunità locale di accedere a controlli specialistici e ricevere consigli su misura per il proprio benessere uditivo.

Per prenotare uno screening gratuito o per maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente la Farmacia Poggi. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza nella vita di ogni giorno.