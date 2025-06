Guidonia, arriva il megastore Satur: 1.200 mq per la tua casa, con il primo corner ufficiale VdE – Villa d’Este Home Tivoli

Arriva a Guidonia una novità unica in Italia: il più grande negozio Satur della penisola – con 1200 metri quadri di esposizione e un corner speciale dedicato al brand Villa d’Este Home Tivoli – ha aperto sabato 31 maggio, in via Tiburtina 21 (nella zona commerciale che ospita anche Eurospin). Un megastore diverso da tutti gli altri punti vendita Satur, pensato per offrire un’esperienza d’acquisto completamente nuova, dove trovare l’ispirazione e le soluzioni giuste per arredare la tavola e la casa dei vostri sogni.

Non è un caso che l’azienda, che conta 104 punti vendita in tutta Italia, abbia scelto proprio il territorio tiburtino per l’apertura di questo store unico. Qui infatti è stata fondata 80 anni fa la Galileo SpA, impresa titolare dell’insegna Satur Passione Casa e del brand Villa d’Este Home Tivoli: “L’apertura di questo punto vendita per noi significa poter finalmente esprimere il nostro potenziale con una superficie di oltre 1000 mq e poter accogliere, in una degna struttura, i nostri concittadini al fine di far conoscere una realtà locale che crea posti di lavoro, imprenditoria e un valore aggiunto alla valle dell’Aniene.” ha dichiarato Barbara Vitale, Brand Director VdE – Villa d’Este Home Tivoli. “L’Italia è spesso approdo di realtà straniere nel settore casa ma siamo fermamente convinti che l’italian design non possa essere proposto da chi non ha nel proprio dna la creatività italiana”, conclude.

Satur: il negozio del cuore

La casa è il cuore delle nostre vite: il luogo degli eventi importanti e delle piccole emozioni di ogni giorno. È questa la filosofia dietro ogni negozio Satur in Italia, il motivo per cui, entrati nel punto vendita si ha sempre la sensazione di essere nel posto giusto, anzi di sentirsi a casa. Nel nuovo store troverete tutti i brand e la qualità che conoscete per la tavola, la cucina, l’home decor e l’organizzazione della casa fino agli elettrodomestici Kooper e gli articoli per il fitness e il wellness domestico di Fitlover. Non mancherà la linea Pet per i vostri migliori amici a quattro zampe e un’ampia esposizione nel reparto garden con il brand “Esté”, per arredare con gusto il vostro giardino con ombrelloni, barbecue e set garden.

Il corner Villa d’Este Home Tivoli: l’eccellenza del design italiano

Il vero protagonista del nuovo punto vendita sarà il primo corner ufficiale Villa d’Este Home Tivoli, un brand che, pur facendo parte del gruppo Galileo, vive di vita propria grazie a un’identità forte, uno stile inconfondibile e un’eleganza tutta italiana. Il corner VdE si distingue dal resto dello store per colori, arredamento e atmosfera: un’esperienza da vivere e un vero e proprio spazio dedicato alla bellezza della tavola, con collezioni di piatti di design, home decor e linee professionali per il settore HoReCa.

Galileo SpA, le radici nel passato e gli occhi al futuro

Con questa nuova apertura, Satur raggiunge quota 104 negozi in tutta Italia, confermandosi una delle insegne più riconosciute e apprezzate nel panorama dell’home & living. Alle spalle di questo successo c’è Galileo S.p.A, azienda a conduzione familiare nata 80 anni fa nel territorio tiburtino e diventata una realtà d’eccellenza a livello nazionale. Un percorso, da azienda locale a SpA, in cui l’impresa ha mantenuto salde le proprie radici, continuando a creare valore nel territorio e facendosi ambasciatrice delle sue bellezze (come dimostra il brand Villa d’Este Home Tivoli). Un successo costruito guardando al futuro, ma facendo tesoro della propria storia.

Venite a trovarci:

Satur – Via Tiburtina km 21