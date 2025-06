Guidonia, Mag Moda festeggia la nuova apertura con sconti fino al 50%

Una nuova esperienza di shopping arriva a Guidonia. Mag Moda ha aperto un nuovo punto vendita in via Roma 150 e invita tutti a festeggiare con una promozione speciale: dal 7 al 22 giugno in negozio ci saranno sconti esclusivi dal 20% al 50% su abbigliamento e calzature uomo, donna e bambino.

Il brand Mag Moda, fondato nel 2018 e con 10 store attivi nel centro e nord Italia è sinonimo di stile e convenienza. Il nuovo negozio, inaugurato lo scorso 17 maggio, si estende su una superficie di 1.800 metri quadri: uno spazio moderno, luminoso e accogliente, pensato per offrire un’esperienza di shopping unica nel territorio.

Ad accogliervi ci sarà un team di 15 addetti alle vendite professionali, pronti ad offrire consulenze personalizzate di immagine e stile per soddisfare ogni esigenza.

Stile per tutta la famiglia, dallo sport alle cerimonie

Mag Moda offre una selezione curata di capi per uomo, donna e bambino, con uno stile trasversale che spazia dal casual all’elegante, dal total look sportivo all’abbigliamento per cerimonie e occasioni speciali, comprese taglie comode con articoli sempre attuali ed attenti alle tendenze.

Nel dettaglio troverai:

Moda sportiva e casual per tutti i giorni

Cerimonia uomo, donna e bambino

Moda mare

Biancheria per la casa e intimo

Scarpe e accessori, come borse e valigie

Mag Moda: qualità, stile e convenienza

Con questa apertura Mag Moda raggiunge un traguardo importante: dieci store attivi tra centro e nord Italia. Un segnale concreto della fiducia dei clienti e dell’impegno che ogni giorno il team mette nel proprio lavoro.

Fondato nel 2018, il brand ha costruito la sua identità su tre valori fondamentali: qualità, stile e convenienza. Con una missione: offrire a tutti un’esperienza d’acquisto piacevole, completa ed accessibile, supportata da personale qualificato e sempre disponibile.

Anche nello store di Guidonia Mag Moda porta tutte le caratteristiche che lo hanno fatto conoscere nel resto d’Italia: grandi spazi accoglienti e un’ampia selezione di abbigliamento per uomo, donna e bambino, intimo, calzature, biancheria per la casa ed accessori.

Sconti imperdibili dal 7 al 22 giugno

Festeggia anche tu la nuova apertura: chi visita il negozio dal 7 al 22 giugno troverà sconti a partire dal 20% fino al 50% su tutti i reparti. Un’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba di tutta la famiglia, acquistare accessori per la casa o trovare il look giusto per l’estate 2025.

Vieni a trovarci e seguici sui social

MAG MODA – Guidonia

Via Roma, 150

Instagram (inserire link cliccabile https://www.instagram.com/magmoda_brand?igsh=MTZtNzlsZm5ubjVnbQ%3D%3D&utm_source=qr )