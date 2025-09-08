Fonte Nuova, arriva Reformer Boutique: la rivoluzione del pilates su misura per te

Arriva a Fonte Nuova l’ultima tendenza del mondo del fitness: il Pilates Reformer. In via Ada Negri, lo scorso 3 giugno ha aperto “Reformer Boutique” una palestra esclusivamente dedicata al pilates reformer, una tecnica di allenamento sempre più popolare per la sua capacità di dare risultati visibili in breve tempo, senza stressare articolazioni e tendini grazie all’utilizzo del macchinario reformer.

“Abiti il tuo corpo, prenditene cura” è il motto dei due fondatori del centro, Debora Ciccorelli e l’istruttore Pierfrancesco Ceccanei, che hanno impostato la palestra come una vera e propria boutique del benessere. Qui ogni allenamento è cucito su misura, con lezioni in gruppi ristretti e percorsi personalizzati che mettono al centro le tue esigenze e i tuoi obiettivi.

I benefici del Pilates Reformer

Il Pilates Reformer non è il classico pilates sul tappetino, ma si pratica su un macchinario specifico, nato inizialmente come strumento di riabilitazione per i soldati reduci di guerra e oggi evoluto in una disciplina fitness completa.

“A differenza dei metodi tradizionali con i pesi, il reformer grazie alla resistenza con le molle consente di allenarsi in modo intenso ma senza sovraccaricare articolazioni e tendini” spiega Debora Ceccarelli.

Sul macchinario si possono svolgere un’infinita varietà di esercizi, allenando tutti i muscoli del corpo in sicurezza per il miglioramento di postura, il rafforzamento, l’allungamento e il riallineamento del corpo. Ed essendo una tecnica usata anche nella riabilitazione è adatta a tutti: giovani, adulti, persone con problemi alla schiena o in fase di riabilitazione.

Reformer Boutique: allenamento su misura per te

Da Reformer Boutique ogni allenamento è pensato su misura per te. Le lezioni si svolgono in gruppi di massimo 4 persone, con 4 macchinari reformer a disposizione: ciò permette all’istruttore di seguire ogni partecipante con attenzione, adattando gli esercizi in base a obiettivi, livello di preparazione e necessità fisiche.

Sei pronto a iniziare il tuo percorso di benessere e fitness e a scoprire un nuovo modo di allenarti? La prima lezione di prova è gratuita e viene svolta in forma individuale: un incontro personalizzato con l’istruttore per valutare obiettivi, livello di partenza e proporre il percorso più adatto a ciascuno. “Abiti nel tuo corpo, prenditene cura”.

La palestra è aperta con orario continuato:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 21:00 (ultima lezione alle 20:00)

(ultima lezione alle 20:00) sabato dalle 9:00 alle 13:00

Reformer Boutique – Via Ada Negri, 15C Fonte Nuova (Tor Lupara)

☎️Prenotazioni e info: 3356688609

Seguici sui Social: Facebook ( https://www.facebook.com/profile.php?id=61577152107302 )

Instagram (https://www.instagram.com/boutiquereformer?igsh=MWxxNWVieXdsM3NvYg== )